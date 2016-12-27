Kuzey Londra’daki kazada motosiklet sürücüsü öldü

Kuzey Londra’nın en işlek yollarından biri olan Holway Road’da bir arabanın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Cumartesi (Christmas Eve) günü saat 13.00 sularında Jackson Road kavşağında meydana gelen kazadan sonra hava ambulansı ile Doğu Londra Hastanesine kaldırılan ve başından ciddi yaralar alan 34 yaşındaki motosiklet sürücüsü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Metropolitan Sözcüsü, kaza hakkında bilgi verdikten sonra motosiklete vuran aracın şoförünün olay yerinde durduğunu, ancak şu anda herhangi bir tutuklama yapılmadığını söyledi. Olayı görenlerin Alperton Ağır Çarpışma Soruşturma Birimi’ni 020 8991 9555 numaradan arayarak bilgi vermeleri istendi.