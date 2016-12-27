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Metruk su kulesinden lüks rezidans yaptı

— 27 Aralık 2016

İngiltere’nin Essex bölgesinde metruk bir su kulesi satın alan işadamı Mike Thomas iki yıl içerisinde burayı lüks bir rezidans haline getirdi.

1930 yılında inşa edilen su kulesi son derece bakımsız bir haldeydi. Thomas’ın mimar kızı Elena, bu su kulesini görenleri şaşırtacak lüks bir ev haline getirdi. 300 bin dolar harcanan ev için iki yıl boyunca tadilat yapıldı. Mimar Elena, terk edilmiş bir binadan bir rezidansa dönüşen eve üç oda yaptı. Elena babasının rahatlığını ön plana koyan bir anlayışla dekore ettiği evde bir de toplantı salonu tasarladı. (mynet)

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