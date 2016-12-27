Metruk su kulesinden lüks rezidans yaptı— 27 Aralık 2016
İngiltere’nin Essex bölgesinde metruk bir su kulesi satın alan işadamı Mike Thomas iki yıl içerisinde burayı lüks bir rezidans haline getirdi.
İngiltere’nin Essex bölgesinde metruk bir su kulesi satın alan işadamı Mike Thomas iki yıl içerisinde burayı lüks bir rezidans haline getirdi.
1930 yılında inşa edilen su kulesi son derece bakımsız bir haldeydi. Thomas’ın mimar kızı Elena, bu su kulesini görenleri şaşırtacak lüks bir ev haline getirdi. 300 bin dolar harcanan ev için iki yıl boyunca tadilat yapıldı. Mimar Elena, terk edilmiş bir binadan bir rezidansa dönüşen eve üç oda yaptı. Elena babasının rahatlığını ön plana koyan bir anlayışla dekore ettiği evde bir de toplantı salonu tasarladı. (mynet)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum Yazın