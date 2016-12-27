Londra Gazete
Son haberler
25 Aralık 2016 - 2016; acı, gözyaşı ve terörün yılı oldu
24 Aralık 2016 - 2017: Avrupa’nın kaderi
24 Aralık 2016 - Dünyanın ilk “kebapla içilecek birası” Londra’da tanıtıldı
23 Aralık 2016 - Hem eğlendiler hem de okullarına destek verdiler
23 Aralık 2016 - Britanya Türkleri’nden İngiltere’deki Rus Büyükelçisine taziye mesajı
Home / Kıbrıs / Mustafa Akıncı, BBC Türkçe’ye konuştu

Mustafa Akıncı, BBC Türkçe’ye konuştu

— 27 Aralık 2016

Mustafa Akıncı, BBC Türkçe’ye konuştu: Cenevre Kıbrıs’ta barış için son fırsat.

Kıbrıs sorununun çözümü için taraflar önümüzdeki ay yeniden müzakere masasında bir araya geliyor. İsviçre’nin Cenevre kentinde öncelikle 9 Ocak’ta Ada’nın Türk ve Rum liderleri müzakere masasına oturacak. Bundan üç gün sonra ise Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla beşli konferans düzenlenecek.

Lefkoşa’da BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Cenevre’deki görüşmelerden beklentilerinin yüksek olduğunu, bunun Kıbrıs’ta barışın sağlanması için son fırsat olabileceğini söyledi. (bbctürkçe)

NOT: BBC Türkçe’den Selin Girit’in KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı mülakatı Göktay Koraltan’ın video görüntüleri eşliğinde (bbctürkçe.com) izleyebilirsiniz.

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

22 Aralık 2016 Perşembe
Sayı 825

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close