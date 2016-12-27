Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık korkutuyor— 27 Aralık 2016
Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık seviyesinin yükselmesi bilim insanlarını endişelendirmeye başladı.
Mustafa Akıncı, BBC Türkçe’ye konuştu: Cenevre Kıbrıs’ta barış için son fırsat.
Kıbrıs sorununun çözümü için taraflar önümüzdeki ay yeniden müzakere masasında bir araya geliyor. İsviçre’nin Cenevre kentinde öncelikle 9 Ocak’ta Ada’nın Türk ve Rum liderleri müzakere masasına oturacak. Bundan üç gün sonra ise Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla beşli konferans düzenlenecek.
Lefkoşa’da BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Cenevre’deki görüşmelerden beklentilerinin yüksek olduğunu, bunun Kıbrıs’ta barışın sağlanması için son fırsat olabileceğini söyledi. (bbctürkçe)
NOT: BBC Türkçe’den Selin Girit’in KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı mülakatı Göktay Koraltan’ın video görüntüleri eşliğinde (bbctürkçe.com) izleyebilirsiniz.
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