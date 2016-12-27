Wallsall, deplasmanda 1-0 galip

Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık korkutuyor— 27 Aralık 2016
Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık seviyesinin yükselmesi bilim insanlarını endişelendirmeye başladı.
Sky Bet League One’da Wallsall, deplasmanda Port Vale’yi 1-0 mağlup etti.
Defansı sağlam tutan ve ani ataklarla sonuç arayan Wallsall, 27’inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu skoru koruyan ve sahadan üç puanla ayrılan Wallsall, 23 maçta 30 puanla 15’inci sıraya çıktı.
Karşılaşmayı 5,854 biletli seyirci izledi. Wallsall’un Kıbrıslı Türk futbolcusu Erhun Öztümer, oyuna 72’inci dakikada dahil oldu.
Wallsall’un bu haftaki maç programı şöyle:
31 Aralık Cumartesi
15.00 Oxford United-Wallsall (lig)
2 Ocak Pazartesi
15.00 Wallsall-Rochdale (lig)
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