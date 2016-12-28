A40’da 20 arabalı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Oxfordshire A40 yolu üzerinde Witney yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.

20 arabanın karıştığı kazada çok sayıda hafif yaralı hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeninin, buzlu yolda bir aracın kayması ve bölgedeki sisin yoğun olması gösterildi.

Bu sabah erken saatlerde meydana gelen olayda bir kadın hayatını kaybederken, bir başka kişinin hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Üçüncü bir kişinin ciddi yaralarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazada beş araç ağır hasar görürken, 15 kadarı da çeşitli zararlara uğradı.

Olay yerinde bulunan Tom Russell, havanın çok sisli olduğunu, yol boyunca yığılmalar olduğunu, ancak kazayı göremediklerini söyledi.

20 haftalık hamilelik taraması için yola çıkan 31 yaşınadaki Ami Gaston ise yolun sağında giderken, önlerindeki aracın orta bariyere çarptığını belirterek, “Sanırım buzlu yolda kaymış. Hava sıcaklığı eksi 2 dereceydi” dedi. Gaston, önlerine herhangi bir bariyer çıkmadığı için şanslı olduklarını söyledi.