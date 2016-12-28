Altınordu’nun Erdal hocası, velilere seslendi

Üç yıl önce kurulan ve gençlere ve çocuklara düzenli olarak futbol eğitimi veren Altınordu Futbol Akademi’nin yetkilisi Erdal Yörük, Londra’daki velilere seslenerek, uyarılarda bulundu.

Bir çok okulda da eğitici olarak görev yapan Erdal Yörük, Türk toplumundaki çocuklar üzerindeki gözlemleri sonucu içaçıcı olmayan durumlara şahit olduğunu belirtti. Yörük, bu konuda şu noktalara dikkat çekti:

“Buradan tüm Türk toplumuna sesleniyorum. Okul ve okul sonrasında, cocuklarınızın neler yaptığını, kimlerle dolaştığını ve arkadaşlık yaptığını, okullarda görev yapan biri olarak canlı şahidiyim. Maalesef Türk ailelerin % 85’i sadece derslerle ilgilendiğini zannederek, çocuklarının nasıl tehlikelerle karşı karşıya olduklarından habersiz ve ilgisiz!.”

Yörük açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ben diyorum ki, Gelin bu gençlerimize, spora yönlendirerek sahip çıkalım, gelin bu gençlerimize birazcık olsun zaman ayıralım, gelin bu gençlerimiz çağımızın vebası bilgisayar oyunlarından ve teknolojik bağımlılıklardan kurtaralım, gelin bu gençlerimizi, çoğunun favori spor dalı olan futbola yönlendirelim ki, hem gençlerimizi sokaklardaki tehlikelerden kurtaralım, hem de yeteneklerini keşfetme fırsatı bulalım.Türk futbolunun bugünkü hali meydanda ve bu durumdan kurtarmak için Altınordu olarak ben ve ekibim son üç yıl bu işe baş koyduk tabi sizin desteğinizle. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz, nasıl mı? Bu sezon Crystal Palace FC takımında 16 yaşında oyuncumuz Berke ve Terim arkadaşlarımız kontrat imzaladı. Bir kaç oyuncum için diğer kulüplerler ile de irtibat halindeyim.”

Son aylarda Londra’da sayıları artan Türk futbol akademilerine de değinen Erdal Yörük bu konuda da görüşerini şöyle dile getirdi:

“2014 Temmuz ayında açtığımız Altınordu Futbol Akademi’mizin ardından Londra’da diğer Türk takımlarımıza da örnek olmuş ve bugün Galatasaray, Beşiktas ve en son İzmirli kardeş takımımız Göztepe’nin de açılması beni ve ekibimi cok mutlu etmekle beraber, İngiltere ve Londra’daki gençlerimize daha çok imkan sağlanması beni cok memnun etmiştir. Biz Altınordu olarak konu futbol ve ona hizmetse, her zaman yardıma ve desteğe hazırız, yeter ki gençlerimiz bir yerlere gelsin.

Bugün Türk Milli Takımları’na 27 tane oyuncu vermesiyle lider durumda olan Altınordu, yabancı oyuncu oynatmaması özelliğiylede, Türk oyuncular icin çok önem taşımaktadır. Onun için hep birlikte gençlerimize gelin profesyonel ekibimin eşliğinde sahip çıkarak, Türk futboluna kazandıralım diyor ve simdiden yeni yılın hepimize sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum.”

Altınordu Futbol Akademisi’ne ulaşmak için aşağıdaki bilgilerin değerlendirilebileceği de Erdal Yörük tarafından vurgulandı.

Erdal Yörük

Footbal Coach & Personal Trainer & PE Lecturer

Altinordu FC London

Mob: 07526634466

Email: coachyoruk@yahoo.com