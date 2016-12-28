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Carrie Fisher hayatını kaybetti

— 28 Aralık 2016

Star Wars serisindeki Prenses Leia rolüyle tanınan Carrie Fisher, geçirdiği kalp krizinin ardından 60 yaşında hayata veda etti.

Fisher geçen Cuma günü Londra’dan Los Angeles’a giden uçakta kalp krizi geçirmiş ve uçak indiğinde hastaneye kaldırılmıştı.

Ailesinden yapılan açıklamada, Fisher’ın dün  sabah öldüğü ve “büyük bir üzüntü” duydukları belirtildi.

Blues Brother ve When Harry Met Sally gibi filmlerde de oynayan Fisher ayrıca dört roman ve üç hatıra kitabı da yazmıştı.

Fisher’ın kızı Billie Lourd’un Sözcüsü Simon Halls “Bille Lourd büyük bir üzüntüyle sevgili annesi Carrie Fisher’ın bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini doğruladı” dedi.

Açıklamada ayrıca “Dünyaca sevilen biriydi ve çok özlenecek. Tüm ailemiz dualarınız için sizlere teşekkür eder” denildi. (bbctürkçe)

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