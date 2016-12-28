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Döverek, hastanelik ettiler

— 28 Aralık 2016

 

Eski İngiliz futbolcu Paul Gascoigne, Londra’da karıştığı kavganın ardından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 49 yaşındaki efsanenin durumu ciddi değil.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra’da otelde konaklayan Gascoigne ile diğer müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü arbede yaşandı.

KAFASINDAN YARALANDI

Olayın büyümesinin ardından çıkan kavgada aldığı darbeyle merdivenlerden yuvarlanan 49 yaşındaki eski futbolcu, kafasından yaralandı ve hastaneye götürüldü.

Emniyet birimlerince de doğrulanan olayın ardından hastanede kontrol altında tutulan Gascoigne’in sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.

ALKOL PROBLEMİ VAR   

İngiltere Milli Takımı’nda uzun yıllar forma giyen Gascoigne, son yıllarda yaşadığı alkol sorunuyla gündeme gelmişti. (haberler.com)

 

 

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