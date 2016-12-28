Döverek, hastanelik ettiler

A40’da 20 arabalı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı— 28 Aralık 2016
Oxfordshire A40 yolu üzerinde Witney yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.
Eski İngiliz futbolcu Paul Gascoigne, Londra’da karıştığı kavganın ardından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 49 yaşındaki efsanenin durumu ciddi değil.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra’da otelde konaklayan Gascoigne ile diğer müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü arbede yaşandı.
KAFASINDAN YARALANDI
Olayın büyümesinin ardından çıkan kavgada aldığı darbeyle merdivenlerden yuvarlanan 49 yaşındaki eski futbolcu, kafasından yaralandı ve hastaneye götürüldü.
Emniyet birimlerince de doğrulanan olayın ardından hastanede kontrol altında tutulan Gascoigne’in sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.
ALKOL PROBLEMİ VAR
İngiltere Milli Takımı’nda uzun yıllar forma giyen Gascoigne, son yıllarda yaşadığı alkol sorunuyla gündeme gelmişti. (haberler.com)
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