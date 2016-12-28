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Economist’ten, İstanbul’un hava taşımacılığına övgü

— 28 Aralık 2016

 

İngiltere’de yayınlanan haftalık Economist dergisi, 3. Havalimanı’nın da açılmasıyla İstanbul’un havayolu taşımacılığında iki yıl içinde dünya liderliğine yükseleceğini yazdı.

Türk Havalimanı‘ndaki kapasite artışı ve 3. havalimanın inşaası Avrupa‘yı şaşkına çevirdi. İngiltere‘de yayınlanan Economist dergisi, İstanbul‘daki hava taşımacılığının iki yıla kadar Avrupa‘nın en yoğun havalimanı olma unvanına sahip Londra Heathrow’u bile geçeceğini yazdı.

ATATÜRK HAVALİMANI’NDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

“İki yıl önce, Londra‘daki Heathrow havalimanı dünyanın en işlek uluslararası havalimanıydı. Geçen yıl bu ünvanını Dubai‘ye kaptırdı. Hala Avrupa‘nın en yoğun havalimanı. Ancak bu durum çok da uzun sürmeyecek gibi” yorumunda bulunan dergi Atatürk Havalimanı‘ndaki kapasite artışına işaret etti.

Havaalanları birliği olan ACI Europe’un yayınladığı istatistiklere göre, yaklaşık 75 milyon yolcu, 2015 yılında Heathrow’tan geçti. Bu bir önceki yıla oranla yüzde 2.2’lik artış demekti. Paris ise 66 milyon yolcu ile ikinci sırada.

EN ÖNEMLİ TEHDİT ÜÇÜNCÜ SIRADA

Economist‘e göre, Avrupa havayolu taşımacılığı içen en büyük tehdit üçüncü sırada. İstanbul Atatürk Havalimanı‘ndan geçen yolcu sayısı yüzde 9,1 artarak 62 milyona yükseldi. Dergiye göre, “İki havaalanı da aynı büyüme hızını sürdürürse, İstanbul iki yılda Heathrow’u geçebilir.”

TÜRKİYE’NİN AÇIK BİR PLANI VAR

Economistİngiltere yönetimini de açık dille havayolu taşımacılığının geliştirilmemesi konusunda eleştirdi.

Atatürk Havalimanı da Heathrow gibi tam dolu. Bununla birlikte, İngiltere‘nin aksine, Türkiye‘nin sıkışıklıkla nasıl başa çıkılacağı konusunda açık bir planı var. İngiliz hükümeti, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Londra‘nın ilk tam boy pist inşa edecekleri yerini belirlerken, Türkiye, Heatrow’un yerini alması için 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük havaalanını inşa ediyor. Yeni tesis 2018’deki ilk uçuşlarına açılmayı umuyor.”(haberler.com)

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