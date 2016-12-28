Fransa’da “Brexit Caddesi” tartışması

Fransa’nın güneyindeki bir kasaba meclisi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararına ” saygı” amacıyla kasabada bulunan bir yola “Brexit Caddesi” adının verilmesini onayladı.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi ‘ne büyük destek veren Marsilya yakınlarında bulunan Beaucaire kasabasında yapılan “Brexit” seçimi 23’e 9 gibi bir oy oranı ile gerçekleşti.

Tartışmalı cadde için seçilen yer ise Avrupa Birliği’nin kurucuları olan, Robert-Schumann Sokağı ile Jean-Monnet Caddesi arası oldu.

Ancak “provokatif” unsurlar içerdiği gerekçesiyle isim değişikliğinin geri çekilmesi talebi de dile getiriliyor.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi üyesi olan Julien Sanchez isimli belediye başkanı, isim tartışması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yaptığımız İngiliz halkının ayrılma kararına bir saygı gösterisiydi” dedi.

Le Figaro gazetesine konuşan 33 yaşındaki belediye başkanı, “Caddeye Pol Pot ya da Klaus Barbie ismini vermedik. Yaptığımız yalnızca bağımsız bir halkın kararına saygı göstermekti” dedi.

Ulusal Cephe Partisi Fransa’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması amacıyla politika yürütüyor.

Anketler, partinin lideri Marine Le Pen’in, 2017’de yapılacak başkanlık seçimlerinde ikinci tura kalma şansının yüksek olduğunu gösteriyor. (bbctürkçe)