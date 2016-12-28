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Home / İngiltere ve Londra / ‘İngiltere’de orta yaşlılar çok içiyor, az egzersiz yapıyor’

‘İngiltere’de orta yaşlılar çok içiyor, az egzersiz yapıyor’

— 28 Aralık 2016

Times gazetesinin ilk sayfasında ise bir sağlık haberi dikkat çekiyor.

Haberin başlığı, “Orta yaşlı erkekler alkol ve kilo sorunlarını inkar ediyor

Times’ın atıfta bulunduğu İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, ülkede 40-60 yaş arasındaki kişilerin yüzde 83’ü sağlıksız yaşam tarzları nedeniyle kendilerini riske atıyor. Bu oran erkeklerde yüzde 87, kadınlarda yüzde 79. Orta yaşlı kesimin çok büyük bölümü çok fazla alkol tüketiyor, fazla kilolu ve çok az egzersiz yapıyor.

Sağlık yetkilileri orta yaşlı İngilizlere, “artık gerçekleri kabullenme” çağrısında bulunuyor.

Tavsiyelerini ise iki başlıkta özetlemek mümkün: Haftada en az 150 dakika makul düzeyde egzersiz yapın ve yine haftada 14 birimden (yaklaşık 7 küçük kadeh şarap) fazla alkol tüketmeyin. (bbctürkçe)

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