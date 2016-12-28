İstanbul’daki ilk 15 Temmuz davası Guardian’da

Fransa’da “Brexit Caddesi” tartışması— 28 Aralık 2016
Fransa’nın güneyindeki bir kasaba meclisi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararına ” saygı” amacıyla kasabada bulunan bir yola “Brexit Caddesi” adının verilmesini onayladı.
Guardian gazetesi, Fransız ajansı AFP’nin davayla ilgili haberine internet sitesinde yer vermiş.
Haberde Türkiye’de halen 41 kişinin darbe girişimi nedeniyle tutuklu olduğu hatırlatılıyor. Türkiye’de darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâlin sürdüğü, 15 Temmuz’la ilgili davaların Türkiye’nin tarihindeki en kapsamlı adli süreç olmasının beklendiği de ekleniyor. (bbctürkçe)
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