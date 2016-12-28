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Londra’da 10 bin tilki yaşıyor

— 28 Aralık 2016

 

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan tilkiler, Noel ve yeni yıl sebebiyle yine avcıların hedefinde.

BAŞKENT Londra’da yaklaşık 10 bin tilki yaşıyor. Bu da ülke genelindeki toplam tilkisayısının üçte biri demek. Kimi zaman aç kalan tilkileri şehir içinde görmek ise sıradan bir şey haline geliyor. Tilkilerin şehir içinde en çok görüldüğü zaman ise Noel. Çünkü bu dönemde çöpe atılan hindi ve tavuk artıkları, aç kalan tilkilerin ağzını sulandırıyor. Ancak bir sorun var. Çünkü kente girdikleri anda, onları tilki avcıları bekliyor.

Yaklaşık 30 yıldır tilki avcılığı yapan 59 yaşındaki Tom Keightley, yaptığı işin özellikle Noel ve yılbaşı kutlamaları esnasında çok önemli olduğunu söylüyor. Bu dönemde tilkilerin ilgisini en çok çeken yerlerin ev ve restoranlar olduğunu belirten Keightely, avlanma döneminde 410-470 euro kazandığını, öldürdüğü her tilki başına da 58-82 euro aldığını söyledi. Müşterilerinin genellikle tilkilerin kapı önlerindeki çöplerini altüst etmelerinden ya da bahçelerine zarar vermelerinden şikayet ettiğini belirten Keightely, Camden ve St. John’s Wood gibi bölgelerde haftada 2-3 kez arandığını belitti.
Silah ruhsatının bulunduğunu ve tilki öldürmenin yasal olduğunu anlatan Keightley, tilki avlamaya çıkmadan öncede de polisi aradığını söyledi.

ÖLDÜRMEK CAYDIRICI DEĞİL

Kraliyet Hayvanları Zulümden Koruma Derneği (RSPCA) ise tilkilerin öldürülmesine karşı çıkıyor. RSPCA sözcüsü, tilkilerin öldürülerek kentten uzaklaştırılmasının iyi bir metod olmadığı söyledi. Sözcü, “Tilkileri öldürmede bazı kısıtlayıcı metotlar kullanılabilir, ancak onları korumak için spesifik bir yasal korumada maalesef yok” dedi. (hürriyet)

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