Londra’nın merkezinde bıçaklanarak, öldürüldü

Londra’nın en merkezi bölgelerinin başında gelen Trafalgar Square’da dün sabah bir erkek bıçaklanarak öldürüldü.

Adelaide Street’te sabah 7.00-7.15 arası meydana gelen olaydan önce bir kavga yaşandığı, bıçaklanmanın bundan sonra olduğu yolunda duyumlar alan polis, bu konuda bilgi sahibi olanları arıyor.

Verilen bilgiye göre, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen 30 yaşlarındaki erkek 8.30 sularında hayatını kaybetti. Polis, Westminster bölgesindeki bazı yolları trafiğe kapattı.

Scotland Yard’dan yapılan açıklamada ölen kişinin kimliğini bildiklerini, ancak resmen onaylanmasının beklendiğini kaydetti.

Metropolitan Police sözcüsü ise bu bölgede olayı gören veya daha önce kavgaya şahit olanların yardımlarını beklediklerini söyledi.

Bilgi sahibi olanların 020 8358 0400, 101 veya 0800 555 111 numaralı telefon numaralarını aramaları istendi.

Olayın meydana geldiği Adelaide Street, Londra’nın sembol köşelerinden St Martin-in the Fields Kilisesi’nin arkasında, Trafalgar Square ile Leicester Square gibi turistlerin yoğun olarak bulunduğu noktalara sadece birkaç metre uzaklıktadır.