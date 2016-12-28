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Sporumuzda 2016 yılını böyle geride bıraktık

— 28 Aralık 2016

Bir yılı daha geride bırakıp, 2017’ye adım atmaya hazırlandığımız şu günlerde 2016’dan toplumumuz için gazete sayfalarında kalan önemli olayları da sizin için derleyip, kısaca özetlemeye çalıştık.

Mesut Özil.

OCAK-2016

*Kuzey Kıbrıs’a giden ve orada düzenlediği 1.Denktaş Kupası’na katılan Londra Türk Ligi temsilcimiz Dumlupınar Iceworld, finalde KKTC şampiyonu Yenicami’yi 1-0 yenmeyi başardı.

 

Dumlupınar.

*Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Arsenal formasıyla 100. kez sahaya çıktı.

*Londralı futbolcumuz Mustafa Tiryaki yeniden Türkiye’ye dönerek Manisa Belediyespor’a transfer oldu.

*Manchester United’lı Wayne Rooney, aynı forma altında 176 gol atarak yeni rekorun sahibi oldu.

*İngiltere’de 7 yaşındaki Julian Lipala, karatede siyah kuşak alarak adından söz ettirdi.

Ziya Eren.

ŞUBAT-2016

*Kayserili Türk işadamı Ziya Eren, Sky Bet League Two takımı Crawley Town FC’nin yeni sahibi oldu.

*Londra’da yetişen ve UEFA-A lisanslı teknik adamımız Koray Palaz, Türkiye PTT 1.Lig takımlarından Denizlispor’un Teknik Direktörü oldu.

*İngiltere Capital One League Cup finalinde Manchester City, Liverpool’u penaltı atışlarıyla yenerek şampiyonluğu yakaladı.

MART-2016

*UEFA Elit Tur maçında Türkiye U17 takımı, İngiltere deplasmanından 3-1’lik yenilgiyle döndü.

*Tottenham-Arsenal maçında çıkan olaylarda yaralananlar oldu. Biri Türk dört kişi polis tarafından tutuklandı.

NİSAN-2016

*London Sunday Junior Cup finalinde mücadele eden Türk Ligi 1.Küme temsilcisi Düzcespor, Craydon Arrows’u 3-2 yenerek kupayı müzesine götürdü.

*Türk Ligi 1.Küme’nin diğer temsilcisi Dumlupınar Iceworld, London Sunday Chalenge Cup finalinde karşılaştığı Baldon Sports’a 2-1 kaybetti.

* Türk hakem Cüneyt Çakır, Manchester City-Real Madrid maçındaki yönetimiyle İngiliz basınından övgü aldı.

*Jose Mourinho’dan boşalan Chelsea’nın teknik patronluğuna İtalyan Milli Takım çalıştırıcısı Antonio Conte getirildi.

Trabzonspor

MAYIS-2016

*Euromed Türk Ligi 1.Küme’de play-off turunun son maçında Yeni Boğaziçi’ni de 5-1 yenen Trabzonspor ilk Türkiye kökenli takım olarak şampiyonluğa ulaştı.

*Veteranlar Mr Dips lig ve kupalarında ise Anatolia takımı çifte şampiyonluk yaşadı.

Yalova.

*DIY Tiles Türk Ligi Federasyon Kupası finalinde Yalova, Trabzonspor’a 2-0 galip gelerek, şampiyonluğa ulaştı. Vatan Catering 2.Lig Kupası’nı MTG kazandı. Geleneksel büyükler 19 Mayıs Kupası ise Yeni Boğaziçi’nin oldu.

*Barnet Sunday Veteranlar Ligi’nde Londra Türk Masterler (LTM) üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.

Londra Türk Masterler.

*Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nin kuruluşunun 40. yıl balosu Kuzey Londra’daki Grand Palace Banqueting’de görkemli bir şekilde yapıldı.

*İngiltere Premier League’de sürpriz bir şekilde Leicester City şampiyonluğu yakaladı.

*Manchester United’ın Menajerliğine Jose Mourinho getirildi.

*Arsenal formasıyla 8 gol atan ve 20 asist yapan Mesut Özil, ‘Yılın Futbolcusu’ seçildi.

Koray Palaz.

*Denizlispor’da teknik patronluğu üstlenen Londralı Koray Palaz, takımını küme düşme hattından kurtararak, PTT 1.Ligde kalmasını sağladı.

*Beşiktaş’ın milli futbolcusu Gökhan Töre, eski hocası Biliç tarafından West Ham United’a kiralık olarak getirildi.

*Everton kentinde düzenlenen 2016 World Corporate Cup Games’in futbol branşında İstanbul İETT takımı, finalde İngiliz rakibini 5-0 yenerek şampiyon oldu.

HAZİRAN-2016

*Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun Olağan Genel Kurulu’nda 18 kulüpten 16’sının oylarını alan Kemal Soyer yeniden başkan seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine seçimle yeni üyeler getirildi.

*Litvanya’daki bir turnuvaya katılan Londra Türk Master (LTM) takımı, grubunda ikinci oldu.

*Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri öncesi Manchester’da oynanan özel maçta Türkiye, İngiltere’yi 2-1 yendi. Türkiye’nin İngiltere’ye tarihindeki ilk golünü Hakan Çalhanoğlu attı.

*Almanya’nın Borussia Dortmund takımında oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Premier League’den Manchester City’nin teklifini kabul ederek, mukavele imzalamayı kabul etti.

TEMMUZ-2016

*Uluslararası Wimbledon Tensi Turnuvası’nda tek erkeklerde Andy Murray, finalde Kanadalı rakibini 3-0, tek kadınlarda da ABD’li Serena Williams, Alman rakibini 2-0 yenerek birinci oldu. Turnuvada 15 de Türk hakem görev yaptı.

*Portekiz’in şampiyonluğu ile sonuçlanan Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İngiltere’nin son 16’da İzlanda’ya yenilerek elenmesi İngiliz basınında büyük tepki ve eleştirilere neden oldu.

AĞUSTOS-2016

*Essex Senior League Premier Divison’a fırtına gibi başlayan Waltham Forest FC’nin Kıbrıslı Türk Menajeri Kem Kemal, Ağustos ayının en başarılı teknik adamı seçildi.

 

Kem Kemal.

*Londralı teknik adamımız Koray Palaz, yeni sezon için PTT 1.Lig takımlarından Manisaspor’la anlaştı.

*Rio’da yapılan Olimpiyat Oyunları’nda 27’si altın olmak üzere 67 madalya kazanarak, ABD ve Çin’in ardından üçüncü olan İngiltere takımına övgüler yağdı. Team GB, havaalanında görkemli bir şekilde karşılandı.

*İngiltere Premier League’I, otoriteleri şaşırtarak şampiyon olarak kapatan Leicester City’li futbolculara kulüp yönetimi birer BMW otomobil hediye etti.

EYLÜL-2016

*Türk Ligi’nde yeni sezonun geleneksel maçı olan Community Shield’de Yalova, Trabzonspor’a 2-0 galip geldi.

EKİM-2016

*Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nda yaşanan bir skandal sonrası Sekreter Murat Yakup istifa etti.

Erhun Öztümer.

*Kıbrıslı Türk futbolcu Erhun Öztümer’in, Sky Bet League One’da takımı Wallsall FC’nin, Swindon’u yendiği maçta 40 yard’dan attığı gol ‘Ayın Golü’ seçildi.

*Arsenal’li Mesut Özil, facebook, twitter ve instagramdaki toplam 53 milyon 500 bini bulan takipçisiyle Manchester United’lı Zlatan İbrahimoviç’i geçerek ‘İngiltere’nin ‘En popüler futbolcusu’ oldu.

*Kıbrıslı Türk atlet Okan Baysal, 43. Berlin Maratonu’na katılarak topladığı 1,333,62 pound parayı, Londra Kanser Hastaları Enstitüsü’ne bağışladı.

*UEFA Avrupa Ligi’nde grubunda Manchester United’a Old Traford’da 4-1 yenilen Fenerbahçe, İstanbul’daki rövanşı 2-1 kazanmayı başardı. İlk maçta Robin van Persie’nin eski takımı United’a attığı gol çok konuşulan konuydu.

KASIM-2016

*Londra Türk Master takımı, KKTC’nin 33. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs’a giderek veteran takımları ile dostluk karşılaşmaları oynadı.

*Kıbrıslı Türk Menajer Hakan Ramis, Vanarama National League takımlarından Braintree FC’nin başına getirildi.

*İngiltere ile İskoçya arasında Wembley Stadı’nda oynanan Dünya Kupası eleme grup maçını Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti.

ARALIK-2016

*Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme’de ilk yarıyı Yalova, 2.Küme’de ise GS FC lider kapattı. Locus Estate Türk Veteran Ligi’nde ise Anatolia ve Türkmenköy ilk yarıların lideri oldu.

* İngiltere’de Chelsea’lı eski futbolcu Gary Johson’un gündeme getirmesi ve şikayeti üzerine başlayan çocuk ve genç futbolculara yönelik taciz suçuyla ilgili olarak polis bugüne kadar 155 kişiyi gözaltına aldı.

Şiar Özgül.

*Profesyonel boksörümüz Şiar Özgül, 13’üncü maçını kazanıp, Güney İngiltere (South Area) şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

*Kıbrıslı Türk judocumuz Açelya Toprak, İngiliz Milli Takımı’nda aldığı başarılı sonuçlardan sonra bu branşta ‘Yılın En İyi’si oldu.

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