Yeni yılın ilk aylık toplantısı 6 Ocak’ta

Fransa’da “Brexit Caddesi” tartışması— 28 Aralık 2016
Fransa’nın güneyindeki bir kasaba meclisi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararına ” saygı” amacıyla kasabada bulunan bir yola “Brexit Caddesi” adının verilmesini onayladı.
Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun yeni yıldaki ilk aylık toplantısı 6 Ocak Cuma akşamı yapılacak.
Kulüp temsilcilerinin de katılacağı ve Haringey’deki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantı saat 19.30’da başlayacak. Toplantıda Türk Liglerinin ikinci yarı fikstürleri dağıtılacak.
Federasyon Kupalarında maç programları belirlenirken, Türk Ligi Karması’nın hazırlıkları hakkında bilgi verilecek. TTFF Başkanı ve Sekreterleri de konularıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.
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