2016 kelebek ve arıları üzdü— 29 Aralık 2016
İNGİLTERE’de National Trust adlı kuruluşun yapmış olduğu çalışmaya göre 2016 yılı kelebekler ve arılar gibi uçan böcekler için iyi geçmedi.
İNGİLTERE’de National Trust adlı kuruluşun yapmış olduğu çalışmaya göre 2016 yılı kelebekler ve arılar gibi uçan böcekler için iyi geçmedi.
Bu yıl kış yumuşak geçerken ılıman ve ıslak koşullar çimenlerin gür büyümesine yolaçtı. Bu yüzden kelebek gibi uçan böcekler, küçük bitkiler ve yaban çiçeklerine ulaşmakta zorlandı. (Hürriyet)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak