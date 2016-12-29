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2016 kelebek ve arıları üzdü

— 29 Aralık 2016

İNGİLTERE’de National Trust adlı kuruluşun yapmış olduğu çalışmaya göre 2016 yılı kelebekler ve arılar gibi uçan böcekler için iyi geçmedi.

Bu yıl kış yumuşak geçerken ılıman ve ıslak koşullar çimenlerin gür büyümesine yolaçtı. Bu yüzden kelebek gibi uçan böcekler, küçük bitkiler ve  yaban çiçeklerine ulaşmakta zorlandı. (Hürriyet)

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