2016’da turizmde gelir kaybı 7,6 milyar doların üzerinde olabilir

Türkiye’yi 2016 yılının ilk 11 ayında ziyaret eden yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,8’lik bir azalma görülmesi, turizm gelirlerinde 7,6 milyar dolarlık bir kaybın yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında 2016 yılının Ocak-Kasım döneminde önceki yıla göre yüzde 30,8 oranında bir azalma yaşandı.

2016 yılının sadece Kasım ayında önceki yıla göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 21,35’lik bir düşüş görüldü.

Türkiye’yi 2015 yılının ilk 11 ayında 34.7 milyon yabancı turist ziyaret etmişti.

Bu rakam 2016’ya geldiğimizde ise 24 milyon yabancı turiste kadar indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’ye 2015 yılında gelen yabancı turistlerin yaptığı harcama kişi başına 715 dolardı.

Bu rakam üzerinden hesaplama yapıldığında ve Türkiye’nin bu yılın ilk 11 ayı göz önüne alındığında yabancı turistlerin ziyaretinden elde edilen gelirde 7.67 milyar dolar civarında bir kayıp yaşanabileceği ortaya çıkıyor.

Yabancı turistlerin yaptığı kişi başına harcamada görülecek düşüş bu rakamın daha da büyümesine neden olabilir.

TÜİK verilerine göre 2016’nın ilk çeyreğinde gelen yabancı turistler kişi başına 717 dolar harcama yaptı.

Ancak yine aynı verilere göre bu rakam ikinci çeyrekte 602 dolar’a düşerken üçüncü çeyrekte ise 622 dolar oldu.

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) açıkladığı verilere göre, Türkiye 11 ayda yüzde 40,6 düşüş ile oda gelirlerinde en büyük kaybı yaşayan ülke oldu.

2015 yılının Kasım ayında Rus jetinin düşürülmesinden sonra Türkiye ile Rusya arasında ortaya çıkan gerilim, Rus turist sayısında özellikle yaz aylarında büyük düşüş yaşanmasına neden olmuştu.

Ayrıca Suriye iç savaşının bölgede yarattığı jeopolotik riskler ile Türkiye’de yaşanan saldırıların ardından güvenlik endişelerinin artması, yabancı turist sayında azalma görülmesine yol açtı. (bbctürkçe)