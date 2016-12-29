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Alevi gençler eğitim kampını tamamladı

— 29 Aralık 2016

BRİTANYA’NIN dört bir yanında örgütlenmiş olan Alevi gençliği 2016 yılı kamp etkinliğini yaptı. 23 aralık 2016 – 27 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşen eğitim kampına bu yıl katılım geçen yıllardan daha fazla oldu.

4 günlük kamp etkinliğinde farklı programlara 70 ile 100 arasında genç katıldı. Katılımcılar Britanya Alevi Federasyonu’na bağlı Alevi kurumlarının gençlerinden oluştu.

Northamptonshire yakınlarında özel bir kamp alanında gerçekleşen eğitim kampına Glasgow, Edinburgh, Newcastle, York, Hull, Doncaster, Sheffield, Liverpool, Leicester, Nottingham, Northamptonshıre, Londra, Harrow, Bournemouth ve Croydon’dan gençler katıldı.

İngiltere, Almanya ve Hollanda Alevi kurumlarından eğitimcilerin ve Britanya Alevi Federasyonu yöneticileri, Britanya Alevi Kadınlar Birliği başkanı Özlem Şahin ve BAGF yöneticileri eğitim kampında gençlerli yalnız bırakmadılar.

BAF yetkilileri kamp a katılarak destek veren tüm gençlere, eğitimcilere ve yöneticilere teşekkür etti ve bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirttiler.

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