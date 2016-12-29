Boksta da Türklerin olduğunu öğrettim

İngiltere’de profesyonel boksta en başarılı Türk sporcu olan Şiar Özgül, “Artık promotör ve menajerler, başka Türk gençleri de profesyonel boks yapıyorlar mı diye araştırmalara başladılar. Bunda payımın olmasından dolayı sevinçliyim” dedi.

Bir ay sonra yapacağı kemer mücadelesi için antrenmanlarını yoğun bir şekilde sürdüren Şiar Özgül, Londra Gazete’ye konuştu. Boks sporuna 11 yıl önce Türkiye’de Fenerbahçe Kulübü’nde başladığını söyleyen 23 yaşındaki Özgül, Güney İngiltere şampiyonluğunu kazandığı takdirde Türkler tarafından alınmış ilk kemer olacağının altını çizdi.

Boksörümüz şunları söyledi: “Bugüne kadar bu sporda başarılı olamayan gençlerimize öncülük etmiş oluyoruz. Boksta, İngilizler, İrlandalı’lar ve siyahlar başarılı olmuştur. Türklerin profesyonel boks yaptığını bilmiyorlar bile.Şimdi promotörler ve menajerler bu sporu yapan başka Türk gençleri var mı diye araştırmalara başladılar. Bunda payımın olmasından dolayı sevinçliyim. Bunu biraz göstermiş olduk. Onlar, başka milletlerden gençlerin de profesyonel boks yapmasını istiyorlar.

Kendilerinin teşviki, anne –babaların destekleriyle 15-16 yaşlarında 4-5 gencin bu spora başladığını ve amatör olarak maçlara çıktıklarını takip ettiğini söyleyen profesyonel boksörümüz, ilerde onların arasından da profesyonel olarak başarılı sporcular çıkacağına inandığını kaydetti.

Şiar Özgül, 26 Ocak’ta yapacağı Güney İngiltere şampiyonluğu finali için de iddialı konuşarak, “Yeni hedeflerim için kemeri almaya kararlıyım” dedi.

Danny Parsons’la Sheraton Grand London Park Lane Hotel’deki final maçı için toplumumuza da seslenen Şiar Özgül, kendine Avrupa ve Dünya şampiyonluğunun yolunu açacak bu önemli maçta seyirci desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, “ Onları yanımda görmek istiyorum” dedi.

Çalışmaları hakkında da bilgi veren boksörümüz, “Kemer maçı için hazırlıklarımı Barry Smith, Harry Andews ve Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Anthony Joshua’nın hocası Tony Sims ile sürdürüyorum. Antrenman dövüşlerimi üç sıklette defalarca dünya şampiyonlukları kazanan Ricky Bruns ve WBC şampiyonu Ohara Davies’le yapıyorum. Fitness antrenmanlarım için de Jimy’den destek alıyorum” diye konuştu.

BOKSA FENERBAHÇE KULÜBÜ’NDE BAŞLADI

Amatör boksa 11 yıl önce Fenerbahçe Kulübünde adım atan 23 yaşındaki Tunceli’li Şiar Özgül, sıkletinde Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliği kazandı. Türkiye’yi Almanya’daki turnuvalarda ve İstanbul’daki Ahmet Cömer Boks Turnuvası’nda temsil eden Özgül, üç yıl önce geldiği İngiltere’de boks kariyerine profesyonel olarak devam etme kararı aldı. Bugüne kadar yaptığı 13 maçı da son dördü nakavtla olmak üzere kazanan Şiar Özgül, son olarak Slovak rakibi Ivan Godor’u da beşinci rauntta indirerek Güney İngiltere (South Area) şampiyonluğu için ringe çıkma hakkını elde etti.

Şiar Özgül’ün kendi gibi profesyonel boksör olan ağabeyi Önder Özgül de süper orta sıklette bugüne kadar İngiltere’de çıktığı 10 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.