Carrie Fisher, bir sinema efsanesi

Bugünkü İngiliz gazetelerinin hemen hemen tümünün ilk sayfalarında, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında ölen ünlü Amerikalı aktris Carrie Fisher’ın fotoğrafları var.

Carrie Fisher özellikle Star Wars (Yıldız Savaşları) serisindeki Prenses Leia rolüyle tanınıyordu.

Zaten gazetelerdeki fotoğrafların önemli bir bölümü de, Fisher’ın Star Wars filmleri sırasında çekilmiş karelerinden.

Times iç sayfalarındaki haberinde, “Yıldızlar galaksisi, 60 yaşında ölen Carrie Fisher’ın yasını tutuyor” diyor.

Daily Telegraph’ın Fisher’in ölümüyle ilgili yorumu ise Yıldız Savaşları serisine atıfla “Güç karanlık tarafta”.Gazete, Fisher’in çok sevilen bir aktris olmasının ardından, kaotik özel yaşamı üzerine kurulu romanlar da yazdığını hatırlatıyor.

Guardian ise Carrie Fisher’ı “bir sinema efsanesi” olarak nitelendiriyor. Kendisi gibi aktris annesi Debbie Reynolds’ın, Fisher’ı övgüyle ananların başında geldiğini kaydeden gazete,

Yıldız Savaşları serisinin baş yıldızı Harrison Ford’un onunla ilgili görüşüne de yer vermiş:

FISHER’İN EŞİ BENZERİ YOKTU

Guardian’a göre Fisher, “Ünlülerin sanal evreninde cesur bir sesti”. Gazetenin yazarlarından Hadley Freeman ise onun için “Bir düğünde yanınızda oturmasını isteyeceğiniz kişiydi” diyor ve bunun sebebini şöyle açıklıyor:

“Çünkü o size, gelin hakkında, daha önce kimlerle birlikte olduğu da dahil olmak üzere her tür bilgiyi verirdi. Tıpkı damadın esasında eşcinsel olup olmadığını söyleyeceği gibi.”

Hadley Freeman bu sözlerle Carrie Fisher’ın renkli kişiliğine atıfta bulunurken, Guardian’ın film eleştirmeni Peter Bradshaw Fisher için “bir küresel yıldızdı, bir efsaneydi” diyor.