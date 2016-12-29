George Michael’ın ani ölümü hayranlarını yasa boğdu

Financial Times: Batı’nın Suriye’deki rolü azalıyor— 29 Aralık 2016
Financial Times’ın iç sayfalarındaki haber, Türkiye ve Rusya, Suriye’de ateşkese yönelik önerilerini ana hatlarıyla belirliyor.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael’ın 53 yaşında hayatını kaybetmesi hayranlarını yasa boğdu. İngiliz polisi şarkıcının ölümüyle ilgili herhangi bir şüpheli durumun söz konusu olmadığını belirtirken, hayranları Michael’ın ölümünü “kötü bir sürpriz” olarak tanımladı:
“Kesinlikle sarsıldım. Ölmüş olduğuna inanamıyorum. Çok üzgünüm.Çünkü onu gerçekten seviyordum. Müziği son derece etkileyiciydi, harika biriydi.”
“Kendimi kötü hissediyorum, haberi yeni aldım, benim için tam bir sürpriz oldu. Hayranlık duyduğum bir sanatçıydı. Gerçekten şok yaşadım, çünkü biliyorsunuz, bu yıl bir sanatçı daha aramızdan ayrıldı. 2016’yı unutmak istiyorum.”
George Michael’ın ani ölümüne sosyal medya üzerinden de çok sayıda tepki geldi.
İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn “sıradışı bir sanatçı” olarak tanımladığı Michael’ın işçi hakları için de mücadele ettiğini belirtti.
Sad to hear that George Michael has died. He was an exceptional artist and a strong supporter of LGBT and workers’ rights.— Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 26 Aralık 2016
Kanadalı ünlü oyuncu Ryan Reynolds, Michael için “hassas bir ruh” ifadelerini kullanırken, ABD’li komedyen Ellen DeGeneres ise “parlak bir yetenek”e sahip arkadaşını kaybettiği için üzgün olduğunu söyledi.
George Michael was a kind and gentle soul. #Wham— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 26 Aralık 2016
I just heard about my friend GeorgeMichael’s death. He was such a brilliant talent. I’m so sad.— Ellen DeGeneres (TheEllenShow) 25 Aralık 2016
Madonna ise 2016 yılındaki sanatçı ölümlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Farewell My Friend! Another Great Artist leaves us. Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt— Madonna (@Madonna) 26 Aralık 2016
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