Hakan Çalhanoğlu’na, Conte kancası

Chelsea, Hakan Çalhanoğlu’nun transferi için harekete geçti. Milli futbolcumuzun peşinde Manchester United, Arsenal, Tottenham ve Everton da var.

Premier Lig lideri Chelsea, Hakan Çalhanoğlu’nu bir süreden bu yana scout’larına izlettiriyor. Daily Star‘ın haberine göre İtalyan teknik direktör Conte, BayerLeverkusenli ofansif orta saha oyuncusunu gözüne kestirdi.

Ancak Chelsea‘nin işi zor. Çünkü Çalhanoğlu’nun peşinde Arsenal, Tottenham, Manchester United ve Everton da var.

4 GOL 4 ASİST YAPTI

Hakan’ın yanı sıra Julian Brandt da bu kulüplerin hedefinde. 26 kez milli formayı giyen Hakan bu sezon şu ana kadar 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

22 yaşındaki milli futbolcu 2014’te Hamburg’tan Leverkusen’e 12,5 milyon sterline tranesfer olmuştu. Hakan’ın Leverkusen‘le halen 2,5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. (sporvadisi.com)