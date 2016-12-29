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Hiç şubesi olmayan Atom Bank kredi de veriyor

— 29 Aralık 2016

 

İngiltere‘de hiç şube kurmadan açılan, tamamen dijital banka Atom Bank, dijital mortgage adı verilen konut kredisi de vermeye başladı.

Bankanın CEO’su Mark Mullen, “Bankalar insanların hayalleri ile oynuyor. Süreçleri zorlaştırıyorlar. Biz bunu olumlu bir tecrübeye çevirmeye çalışıyoruz. Bu mortgage kredilerinde bir devrim özelliği taşıyor” dedi. (haberler.com)

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