2011 yılında kurulan Ihlara Valley Association UK – Ihlara Derneği yeniden yapılanıyor.

Aralarında işçi, esnaf, işadamı, akademisyen ve öğrenciler gibi farklı meslek gruplarından gelen üyeleri bulunan derneğin Başkanlığını devralan Murat Koç, “IVA UK kimliğimize ve değerlerimize yabancılaşmadan içinde yaşadığımız ülkeye uyum sağlamayı; Türkiyeli ve Kıbrıslı halklarımızın ihtiyaç duyduğu yeni bir örgütlenme modeline yanıt vermeyi hedefliyor.” diye konuştu.

Koç açıklamasında amaçlarının, İngiltere`de toplumun kendi milli ve manevi değerlerini kaybetmeden, asimile olmadan; bu ülke şartlarına uyum sağlamalarına, entegre olmalarına katkı sağlamak ve entegre olurken geldikleri toprakları da unutmamak için kültürel, eğitim, kadınlar için projeler geliştireceklerini belirterek en yakın zamanda büyük bir toplantı ile halkı bilgilendireceklerini ifade etti.