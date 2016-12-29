Hiç şubesi olmayan Atom Bank kredi de veriyor— 29 Aralık 2016
İngiltere’de hiç şube kurmadan açılan, tamamen dijital banka Atom Bank, dijital mortgage adı verilen konut kredisi de vermeye başladı.
2011 yılında kurulan Ihlara Valley Association UK – Ihlara Derneği yeniden yapılanıyor.
Aralarında işçi, esnaf, işadamı, akademisyen ve öğrenciler gibi farklı meslek gruplarından gelen üyeleri bulunan derneğin Başkanlığını devralan Murat Koç, “IVA UK kimliğimize ve değerlerimize yabancılaşmadan içinde yaşadığımız ülkeye uyum sağlamayı; Türkiyeli ve Kıbrıslı halklarımızın ihtiyaç duyduğu yeni bir örgütlenme modeline yanıt vermeyi hedefliyor.” diye konuştu.
Koç açıklamasında amaçlarının, İngiltere`de toplumun kendi milli ve manevi değerlerini kaybetmeden, asimile olmadan; bu ülke şartlarına uyum sağlamalarına, entegre olmalarına katkı sağlamak ve entegre olurken geldikleri toprakları da unutmamak için kültürel, eğitim, kadınlar için projeler geliştireceklerini belirterek en yakın zamanda büyük bir toplantı ile halkı bilgilendireceklerini ifade etti.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak