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Premier Ligin eski yıldızı Çin Ligi’nde

— 29 Aralık 2016

Carlos Tevez

Çin Süper Lig ekibi Shanghai ShenhuaArjantin‘in Boca Juniors takımından golcü futbolcu Carlos Tevez‘i kadrosuna kattı.

Shanghai Shenhua Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Tevez’in transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

BONSERVİSİNE 10 MİLYON DOLAR

Arjantin basınında Tevez’in bonservisi için Boca Juniors‘a 10 milyon dolar ödendiği iddia edildi. Shanghai Shenhua‘dan yıllık 42 milyon dolar kazanacak Arjantinli futbolcunun, dünyanın en fazla maaş alan oyuncusu olacağı da öne sürüldü.

76 MAÇTA 13 GOL

Boca Juniors‘ın yanı sıra Brezilya‘da Corinthians, İngiltere‘de West Ham UnitedManchester UnitedManchester City ve İtalya‘da Juventus formaları giyen Tevez, ArjantinMilli Takımı’nda çıktığı 76 maçta 13 gol attı.

Geçmiş yıllarda Beşiktaş‘ta da oynayan Senegalli Demba Ba, Kolombiyalı Fredy Guarin ve Giovanni Moreno ile Nijeryalı Obafemi Martins gibi isimlerin forma giydiği Shanghai Shenhua, geçen sezon Çin Süper Lig’de 48 puanla 4. sırayı almıştı.

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