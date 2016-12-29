Sanal değil gerçek eğlence

Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi (KDM), bu yıl çocukları da unutmadı ve onlara, teknolojiden uzak, gönüllerince eğlenebileceği özel bir yılbaşı organizasyonu tertip etti. Enfield bölgesinde bulunan KDM binasında gerçekleştirilen ve giriş bedelinin 5 pound olarak belirlendiği özel partide, profesyonel animatörler eşliğinde oyun ve şarkı yarışmaları düzenlendi. Yılbaşı partisinde sadece çocuklar değil anne ve babalar da eğlendi.

Partide; ödüllü yarışmalara katılan çocuklar sumo güreşi yaptı, zıplama kalesinde enerjilerini attı, yüzlerini farklı farklı şekillerde boyatarak dans, müzik ve eğlenceye ortak oldular.

Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi’nden söz konusu etkinlik ile ilgili yapılan değerlendirmede şu bilgiler paylaşıldı: “Çocuklarımıza özel olarak hazırladığımız bu yılbaşı etkinliğinde amacımız; onları biraz olsun teknolojiden uzaklaştırmaktı. Dolayısıyla ellerinde cep telefonu veya bilgisayar olmadan doyasıya eğlenmeleri için elimizden geleni yaptık. Bu partinin hazırlanmasında bizlere destek veren animatörlerimize ve velilerimize çok teşekkür ederiz.”