Yasa dışı göçmen operasyonu

Birleşik Krallık Göçmenlik Ofisi, manikür ve pedikür salonlarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

Ülke genelinde yaklaşık 300 salonda inceleme yapan yetkililer 97 kişiyi gözaltına aldı. İçişleri bakanlığı, zanlıların göçmenlik yasasını ihlal ve modern kölelik uygulamalarıyla suçlandığını duyurdu.

Yetkililer, söz konusu salonlarda göçmenlerin zorla çalıştırıldığını belirtiyor:

“Özel yetenek gerektirmeyen bu tür bir iş, muhtemelen yasa dışı durumda bulunan göçmenlere cazip geliyor. Bu sektörde çalışanlar ya özellikle bu iş için geliyor ya da buraya geldiklerinde işin içine düşüyor. Bundan dolayı, bu sektöre istihbarat odaklı bir yaklaşım sergiledik. Yasa dışı çalışma ve potansiyel emek sömürüsünün çokça görüldüğü bir sektörle karşı karşıyayız.”

2016 Küresel Kölelik Endeksi’ne göre Britanya’da yaklaşık 11 bin kişi modern kölelik şartlarında hayatını sürdürüyor. (euronews)