Zehra Başaran: 2017 yılından her anlamda umutluyuz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Londra Temsilciliği görevine Ağustos ayında atanan Zehra Başaran, topluma yeni yıl mesajını Londra Gazete aracılığıyla verdi.

Londra’daki beş ayını değerlendiren, 2017 yılından beklentilerini sıralayan Zehra Başaran, 12 Ocak 2017’de tekrar başlayacak ve Kıbrıs için tarihi önemde olan müzakere sürecinden bu sefer oldukça umutlu olduğuna dikkat çekti. Zehra Başaran, “Genel manada 2016, yaşanan terör olayları nedeniyle hepimizi derinden üzen bir yıl oldu. Dolayısıyla 2017’nin hepimiz için iyilik ve güzelliklerle dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

İşte, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran’ın sorularımıza verdiği yanıtlar…

Öncelikle, genel çerçevede 2016 yılını değerlendirir misiniz?

KKTC Londra Temsilciliği görevime Ağustos ayı itibariyle başladım. Başka bir ifadeyle, AB referandumuna ‘hayır’ oyu vermiş bir Londra’ya geldim. ‘Brexit’ kararıyla birlikte İngiltere için her açıdan yeni bir dönem başladı. Ayrıca yeni bir hükümet kuruldu. Pek çok belirsizlik var ve muhtemelen Brexit ile birlikte uzun ve yeni bir sürece daha girilecek.

Burada KKTC’nin temsilcisi olarak bulunuyorum. Görevimiz; İngiltere’de var olduğumuzu göstermek. Özellikle Parlamento’da, İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdinde görüşlerimizi ifade etmek ve bizimle ilgili sorulacak sorulara cevap vermek… Bu bağlamda özellikle Ekim ayında yoğun bir tanışma dönemi geçirdim. Gerek Lordlar gerekse Avam Kamarası’nda tanışabileceğim herkesle, eş başkanlığını Lord Schalke’nin yaptığı bir tanışma grubu sayesinde tanıştım. Onlara brifing verdim ve sorularını cevapladım. Bazı İngiliz milletvekilleriyle de çeşitli konuları konuştuk. Bunların başında; İngiltere’nin nereye gittiği ve Kıbrıs’ta devam eden müzakere süreci yer aldı.

Londra çok özel bir yer. Burada büyük bir Kıbrıslı Türk nüfus var. Bu nüfus geçen 40 yıldan beri dalga dalga, kitleler halinde buraya gelen insanlarımızdan oluşuyor. Bu insanlarımızın anavatanlarıyla bağları hiç kopmadı ve her fırsatta ülkelerinin durumuyla ilgilidirler.

12 Ocak 2017’de tekrar başlayacak Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili neler söylemek istersiniz?

Kuzey Kıbrıslı Türkler ve KKTC olarak yoğun bir müzakere süreci içindeyiz. Sonuca doğru ilerlendiğini düşünüyorum. Bu bağlamda 12 Ocak 2017’de yapılacak 5’li zirveden sonuç alınmasını arzu ediyoruz. ‘Toprak’ müzakere sürecinin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. 5’li zirve olduğu noktada üç garantör ülkeden biri olarak İngiltere de devreye girecek. İngiliz yetkililer, “İngiltere konuyla ilgilidir. Müdahale etmek gibi bir pozisyonu yoktur, fakat üzerimize düşen bir görev olursa da oradayız” şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Hatta İngiliz üslerinden, çözüme faydası olması açısından bir miktar toprak verilebileceği de ifade edildi.

2016 yılında dünyanın pek çok ülkesinde terör olayları yaşandı. 2016, bir anlamda Türkiye için de ‘terör yılı’ oldu. Bu manada 2017’den beklentiniz nedir?

Dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen terör olaylarını son derece üzücü buluyorum. Bunlar, hepimizi çok çok üzen ve dilerim, 2016 ile son bulacak olaylardır. Dolayısıyla 2017’nin hepimiz için iyilik ve güzelliklerle dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yeni yıldan her anlamda umutluyuz. Eskiden dünyada bir olay olurdu, şimdi ise dünyanın birçok yerinde birden fazla olay oluyor. Aynı zamanda ne yazık ki bu olayların hepsi de şiddetli ve sarsıcı… Bu olayların hepsi bir bütün ve hepsi bizi ilgilendiriyor.