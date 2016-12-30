“2017 barış için direniş yılı olsun”

DAY-MER yeni yıl öncesi bir mesaj yayınlayarak 2017’nin barış için direniş yılı olmasını temenni etti. Türk-Kürt Toplum Dayanışma Merkezinden yapılan açıklamada öne çıkan kısımlar şöyle:

“2016 yılı savaşların, ölümlerin, yıkımların arttığı ve de koşulların işçi ve emekçi kesimler için dünyanın her bir yerinde ve İngiltere’de giderek daha da zorlaştığı bir yıl oldu.

Başta Ortadoğu olmak üzere, savaşlar, mezhepçilik, milliyetçilik ve aşiretçilik kışkırtılarak körüklenmeye, şiddetini artırmaya, bölge halkını öldürmeye, talan olan yerinden yurtlarından sürgün edilmeye devam etti. Savaşlar ve bombalar ile ölmeyen halklar kendisini, ya Akdeniz’in ya da Ege’nin sularında ölüme bıraktı. Bir umut ve bir yaşam için yola düşen kadınlar, gençler, çocuklar ve savaşlardan kaçan insanların karşısına, kendilerine “insanlık dersi” vermek isteyenlerin duvarını ve sınırını ördüler. Onların üzerinde kirli pazarlıklar yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümeti, bir yandan göçmenlere “sahip çıktığını” söylerken, diğer yandan onları bir pazarlık konusu edecek kadar pervasızlaştı… Ülke içinde tek adam diktatörlüğü uğruna, ülkeyi Suriye’de savaşa sokan ve emekçi halk çocukları askelerin ölümünden sorumlu olan AKP hükümeti, kendisine biat etmeyen ve muhalefet eden herkesi hedefe koymuş durumdadır. Barışı isteyen herkes hedeflendi, gazetecisi, politikacısı, öğretmeni, öğrencisi, Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi, işçisi ve işsizi. Barış istemenin “vatan hainliği”, savaş istemenin “vatanseverlik” olduğu bir 2016 Türkiye’si yaşandı…

Ve yaşadığımız ülke İngiltere’de, işçi ve emekçilerin yıllarca mücadele ile elde ettiği haklar 2016 yılı boyunca ellerinden alınmaya ve kısıtlanmaya devam etti. Kamu alanlarında, sağlıkda, eğitimde, belediye servislerinde kesintiler devam etti. Eğitimde %8 kesintiler ile başlayan saldırılar, 2020 yılına kadar %22’ye çıkması için onay verildi. Sağlıkta, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tasarruf ve kesinti politiklarıyla budanmaya, can çekiştirmeye devam etti. Daha az doktor, daha az hastane ve daha çok kemer sıkma ile hastaların hayatları tehlikeye atıldı ve atılmaya devam etti… Barış gelsin, Türk ve Kürt halkları için, Avrupa’da yerli ve göçmen halklar için barış gelsin. Diktatörlerin hiç bir zaman olmaması için barış gelsin. Barış, tüm halkların ve ezilen kesimlerin birlikte mücadele ederek 2017’de hayat bulsun. Savaşlardan beslenenlerin hak ettikleri cezayı bulmaları için BARIŞ GELSİN.”