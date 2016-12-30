Camiye domuz koyan İngiliz hapishanede öldü— 30 Aralık 2016
İngiltere’nin Bristol kentinde cami kapısına domuz pastırması bıraktığı için 12 ay hapis cezasına çarptırılan Kevin Crehan adlı mahkum, cezaevinde öldü.
İngiltere’nin Bristol kentinde cami kapısına domuz pastırması bıraktığı için 12 ay hapis cezasına çarptırılan Kevin Crehan adlı mahkum, cezaevinde öldü.
Ocak ayında “Jamia” camisinin kapı koluna pastırma dilimleri yerleştiren 35 yaşındaki Crehan, Temmuz ayında ırkçı eylemle kamu düzenini bozmaktan suçlu bulunmuştu.
Davada Crehan’la birlikte yargılanan üç kişi de dört ile dokuz ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Ceza alanlardan biri Crehan’ın eşi.
Bristol Hapishanesi’nden yapılan açıklamada, Crehan’ın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi, ayrıntı verilmedi.
2011’de yine Bristol’da, Al Baseera Camii’nde namaz sırasında, cemaatin ayakkabılarına domuz salamı koyan Jamie Knowlson adlı başka bir İngiliz, altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Knowlson daha sonra camiye gidip özür dilediği için cezası tecil edilmişti.
Yaklaşık 450 bin kişinin yaşadığı Bristol’da nüfusun yüzde beşini Müslümanlar oluşturuyor.
64 milyon nüfuslu İngiltere’de Müslümanların sayısının üç milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. (bbctürkçe)
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