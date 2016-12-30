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Dumlupınar, Waltham Forest Genç takımını 2-0 yendi

— 30 Aralık 2016

 

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme’de sezona şampiyonluk parolasıyla giren, ancak beklenmedik puan kayıpları ile yarışta şimdilik geride kalan Dumlupınar, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Dumlupınar, geçtiğimiz Çarşamba akşamı Wadham Lodge sahasında Waltham Forest genç takımı ile bir hazırlık maçı oynadı. İlk yarısı 0-0 biten maçtan 2-0 galip ayrılan Dumlupınar’ın yeni oyuncuları da denendi.

Kulüp Sekreteri Ozan Beliger, “Güzel bir maç oldu. İki takım da atak futbol oynadı. Tecrübeli futbolcularımız, Forest’ın defansını kolay geçti. Bu arada kadroya katmak istediğimiz yeni oyuncuları da görme şansı bulduk” dedi.

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