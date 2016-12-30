Halep için battaniye seferberliği

İHH İngiltere Vakfı, son kahvaltı programını Halep’ten evlerini yurtlarını terk edip göç eden binlerce mülteciye battaniye temin etmeğe adadı.

Suriye’deki savaş ortamından etkilenen sivillere battaniye dağıtmayı amaçlayan vakıf Başkanı Ali Tahir, “Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde karakışta on binlerce çocuk, yaşlı, kadın, erkek yerlerinden yurtlarından edilmekte. Yardımsever halkımız diğer çağrılara kayıtsız kalmadığı gibi Suriye’den yükselen feryatlara bir kez daha duyarlılık gösterdi. Kahvaltıya “İnsanlar üşümesin, insanlık üşümesin” diyerek katılan davetlilerden 4 bin 550 pound yardım toplandı. Hedef 5000 battaniye olduğu için kampanya 10 Ocak 2017 tarihine kadar uzatıldı. Battaniyeler Türkiye’de satın alınacak. İngiltere İHH Yönetiminden Celal Gökçe’nin bizzat nezaretinde Suriyeli mültecilere dağıtılacaktır” açıklamasında bulundu.

Vakfın projelerinin de anlatıldığı kahvaltıda, İHH UK’in Dini Danışmanı Osman Paköz, belgelerle İHH’ların tarihçesinden bahsederek son zamanlarda haksız ve mesnetsiz ithamlara maruz kalan İngiltere İHH Vakfı’nın hiç bir yerde şubesi olmayan, İngiliz kanunlarına göre kurulmuş, bağımsız bir kurum olduğunu, tamamen gönüllülük esasına göre hizmet ettiğini söyledi.