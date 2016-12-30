İngiliz firma çivi imalat makineleriyle ilgileniyor

İngiltere merkezli bir firma Afrika ülkelerinde pazarlamak amacıyla çivi imalat makineleri satın almak istiyor.

Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye’ye karşı sanayi ürünlerinde gümrük vergisi uygulanmamakta, işlenmiş tarım ürünlerinde Tarım Payı (miktar üzerinden uygulanan ve Ortak Tarım Politikasından kaynaklanan bir koruma aracıdır) üzerinden ve Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan işlenmemiş tarım ürünleri için ise OTP çerçevesinde tespit edilen spesifik vergiler uygulanmaktadır.

2015 yılında hanehalkı tüketiminin artması büyümeyi tetikleyen en önemli faktör olmuş, buna ilaveten yapılan yatırımlar da olumlu yönde katkı sağlamıştır. Enerji maliyetlerindeki düşmenin tüketim malları fiyatlarının üzerindeki baskıyı azaltması, ücretlerde yaşanan iyileşme ihtimalinin yeni iş fırsatlarını geliştirmesi tüketim harcamalarını olumlu yönde etkilemektedir. 2016-19 yılları arasında hane halkı harcamalarındaki büyümenin % 2,1 oranında olması beklenmektedir. Büyümeyi olumlu yönde etkilemesi beklenen yatırım harcamalarının ise 2015- 19 yılları arasında % 4,1 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

İngiltere merkezli bir firma Afrika ülkelerinde pazarlamak amacıyla çivi imalat makineleri satın almak istediklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear sir / madam

We are looking for nail cutting / making machines for east Africa market.

Please send us qoutations for machines that can make nails between 1 to 10 diameter.

Thank you

http://turkishexporter.net/en/Leads/342343_nail-making-cutting-machines-request-from-united-kingdom

Bu talebi bırakan alıcının iletişim bilgileri ve ilgili talebe ait teknik detaylar tüzel firmalar ve şahıs firmalarına ücretsiz olarak verilecektir. Detaylı bilgi için 444 23 99’u arayınız.

Değerli İhracatçımız, bu ve benzeri yüzlerce yurt dışı talep ve ihracat fırsatlarına sürekli ve ücretsiz erişebilmek için üyesi bulunduğunuz; Ticaret ve Sanayi Odası, İhracatçı Birliği ve İş dernekleri aracılığıyla Ekonomi Bakanlığı ihracat desteklerini kullanabilirsiniz.

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