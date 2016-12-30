Londra Gazete
Son haberler
30 Aralık 2016 - “Maraş’ı Unutmadık, Unutturmayacağız”
29 Aralık 2016 - Ihlara Derneği yeniden yapılanıyor
29 Aralık 2016 - Alevi gençler eğitim kampını tamamladı
29 Aralık 2016 - Sanal değil gerçek eğlence
29 Aralık 2016 - Zehra Başaran: 2017 yılından her anlamda umutluyuz
Home / İngiltere ve Londra / İngiliz firma çivi imalat makineleriyle ilgileniyor

İngiliz firma çivi imalat makineleriyle ilgileniyor

— 30 Aralık 2016

 

İngiltere merkezli bir firma Afrika ülkelerinde pazarlamak amacıyla çivi imalat makineleri satın almak istiyor.

Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye’ye karşı sanayi ürünlerinde gümrük vergisi uygulanmamakta, işlenmiş tarım ürünlerinde Tarım Payı (miktar üzerinden uygulanan ve Ortak Tarım Politikasından kaynaklanan bir koruma aracıdır) üzerinden ve Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan işlenmemiş tarım ürünleri için ise OTP çerçevesinde tespit edilen spesifik vergiler uygulanmaktadır.

2015 yılında hanehalkı tüketiminin artması büyümeyi tetikleyen en önemli faktör olmuş, buna ilaveten yapılan yatırımlar da olumlu yönde katkı sağlamıştır. Enerji maliyetlerindeki düşmenin tüketim malları fiyatlarının üzerindeki baskıyı azaltması, ücretlerde yaşanan iyileşme ihtimalinin yeni iş fırsatlarını geliştirmesi tüketim harcamalarını olumlu yönde etkilemektedir. 2016-19 yılları arasında hane halkı harcamalarındaki büyümenin % 2,1 oranında olması beklenmektedir. Büyümeyi olumlu yönde etkilemesi beklenen yatırım harcamalarının ise 2015- 19 yılları arasında % 4,1 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

İngiltere merkezli bir firma Afrika ülkelerinde pazarlamak amacıyla çivi imalat makineleri satın almak istediklerini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear sir / madam
We are looking for nail cutting / making machines for east Africa market.
Please send us qoutations for machines that can make nails between 1 to 10 diameter.
Thank you

http://turkishexporter.net/en/Leads/342343_nail-making-cutting-machines-request-from-united-kingdom

Bu talebi bırakan alıcının iletişim bilgileri ve ilgili talebe ait teknik detaylar tüzel firmalar ve şahıs firmalarına ücretsiz olarak verilecektir. Detaylı bilgi için 444 23 99’u arayınız.

Değerli İhracatçımız, bu ve benzeri yüzlerce yurt dışı talep ve ihracat fırsatlarına sürekli ve ücretsiz erişebilmek için üyesi bulunduğunuz; Ticaret ve Sanayi Odası, İhracatçı Birliği ve İş dernekleri aracılığıyla Ekonomi Bakanlığı ihracat desteklerini kullanabilirsiniz.
Lütfen bağlı bulunduğunuz bu tür dernekler aracılığıyla Turkishexporter.Net’e başvurunuz… (Dünya)

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

29 Aralık 2016 Perşembe
Sayı 826

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close