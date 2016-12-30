İngiltere’de bir yılda 6,188 intihar

Rapora göre 2015 yılında Birleşik Krallık sınırları içinde 6 bin 188 intihar vakası yaşandı. Birleşik Krallık’ta erkeklerin intihar oranı yüzde 5,6 oranında azalırken kadınlar arasında intihar oranı yüzde 8,3 artmış.

İngiltere hükümeti ülkede artan intihar vakaları konusunda adım atmamakla eleştirildi.

İngiltere parlamentosunun Sağlık Komisyonu’nun son raporuna göre ülkedeki intihar vakaları “kabul edilemeyecek oranda yüksek.” Rapora göre 2015 yılında Birleşik Krallık sınırları içinde 6 bin 188 intihar vakası yaşandı.

Konuyu inceleyen milletvekilleri ülkedeki intihar oranının azaltılması için hükümetin harekete geçmesi için çağrıda bulundu. Raporda “intihar eden her üç kişiden birinin ölmeden önce aile hekimiyle iletişimde olduğu ancak bir uzmandan ruhsal tedavi almadığı” belirtildi. Sağlık sisteminin ruhsal bozuklukları çok yavaş tespit ettiği ve hükümetin bunu iyileştirmesi gerektiği de talep edildi.

Sağlık Komisyonu’nun başkanı Dr. Sarah Wollaston konuya ilişkin açıklamasında “İntihar önlenebilir ve tehlike altında olan kişileri desteklemek için daha fazla adım atılmalı” dedi.

Sağlık Komisyonu’nun raporu ayrıca intihar vakalarını haberleştiren medya kuruluşlarına özendirici olmamaları için sorumluluk almaları çağrısında da bulunuyor.

İngiltere hükümetinin intihar vakalarını azaltmaya yönelik stratejisini ise Ocak ayında kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamasında “Ruh sağlığına destek amacıyla hem acil servislerde hem de ev tedavilerinde 1 milyar Sterlin’lik yatırım planlıyoruz. Ayrıca intihar önleme stratejimizi de Komisyon’un dikkat çektiği meseleleri ele alacak şekilde güncelliyoruz,” ifadelerini kullandı.

İntiharları önlemek için çalışan yardım kuruluşu Samaritans ise hükümetin yeterince hızlı davranmadığı kanısında.

Kuruluşun son verilerine göre intiharın en çok görüldüğü yaş aralığı 40 ile 49.

Birleşik Krallık’ta erkeklerin intihar oranı yüzde 5,6 oranında azalırken kadınlar arasında intihar oranı yüzde 8,3 artmış.

İngiltere’de kadın intihar oranı 2005 yılından bu yana en yüksek düzeyde.

Samaritans’ın Başkanı Ruth Sutherland “İnsanlar ölmeye devam ediyor ve intihar önleme planı hükümet için hala öncelik değil. Her altı saniyede bir, biri yardım için bizi arıyor” dedi.

Uzmanlar İngiltere’de ruhsal bozukluklar için tedavi olanaklarının yavaş ve kısıtlı olmasından şikayetçi.

İngiltere Kraliyet Psikiyatristler Okulu (The Royal College of Psychiatrists) daha fazla uzman personelin işe alınması gerektiğini söyledi. Yapılan açıklamada “Her hastanenin acil bölümünde her gün 24 saat psikiyatri servisi bulunursa hastalıkların teşhisi hızlanacak ve hayat kurtarmak kolaylaşacak. Bunun için de personele ihtiyacımız var,” denildi. (mynet)