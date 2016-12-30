“Maraş’ı Unutmadık, Unutturmayacağız”

KAHRAMANMARAŞ’TA 24 Aralık 1978’de katledilen 111 kişi, 38. ölüm yıldönümlerinde İngiltere Alevi Kültür Merkezi (İAKM) ve Cemevi ile Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi’nde (KDM) düzenlenen törenlerle anıldı. Etkinliklerde, “38 yıl önce yaşananları hiçbir zaman unutmadık ve unutturmayacağız” ifadeleri ortak söylem olarak ön plana çıktı.

İAKM’deki törenin açılışını Ali Dereli Dede yaptı. Maraş katliamının açtığı yaralara ve toplumda yarattığı travmaya değinen Dereli, “Bu yaralar unutularak kapanmaz. Maraş katliamı ne yazık ki tarihte üzücü bir leke olarak kalacak” dedi.

Maraş katliamına dair kısa bir film gösteriminin de sunulduğu etkinlikte konuşan İAKM ve Cemevi Başkanı Tugay Hurman, “Acı bir gerçek var ki, 38 yıl önce duran o katliam anı hala devam ediyor. Şu an Türkiye’de katliamla ilgili bir anma yapılmak istendiğinde bunun önüne geçiliyor. Türkiye’de Alevilerin kapıları işaretleniyor. Zihniyet aynı zihniyet… Biz de bu tavır karşısında bütünlüğümüzü korumalıyız. Birlik ve beraberlik bu zor günlerde bizim en büyük erdemimiz” diye konuştu.

DİLEK BOZ’UN BÜYÜK ACISI

Daha 4 yaşındayken, Maraş katliamı sırasında annesi, gözlerinin önünde öldürülen ve yaşadığı travma sonucu kulak boşalmasıyla dili tutulan Dilek Boz’un duygusal mektubu ise etkinliğe damga vurdu. Yazdığı mektup salonda bulunanlara okunurken gözyaşlarını tutamayan ve acısını daha ilk günkü gibi yaşadığı gözlenen Dilek Boz, aradan 38 yıl geçmesine rağmen küçük kardeşinin akıbetini bilmediğini anlattı.

İAKM ve Cemevi’ndeki etkinlik, Maraş için özel olarak hazırlanan köşeye bırakılan güller ve yakılan mumlarla sona erdi.

“YAPILANLAR SOYKIRIM VE ASİMİLASYON TEMELLİ”

Maraş katliamının 38. yılı, Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi’nde de (KDM) anıldı. Düzenlenen panele konuşmacı olarak; KDM Başkanı Ahmet Güven, halk ozanı Ali Sizer, Kürt Halk Meclisi Sözcüsü Türkan Budak katıldı.

“Alevilerin demokratik yapısı ve birlik mücadelesi, Cumhuriyet tarihinde hep faşist hükümetlerin hedefi haline geldi. O günden bugüne katliamlar devam ediyor” diyen Ali Sizer, Maraş’ta 38 yıl önce yapılanların ‘soykırım’ ve ‘asimilasyon’ temelli olduğunu savundu. Sizer, “Bizler ömrümüzü o gün kendilerini feda eden canlara borçluyuz. Dolayısıyla yapacağımız çalışmalarla onları her zaman hatırlamalıyız” dedi.

Türkan Budak ise yaptığı konuşmada, “Maraş katliamını anlamak Sur’u ve Cizre’yi anlamaktır. Bu katliamların sebebi aynı zihniyetin ve aynı devletin ürünüdür. Dolayısıyla bütün katliamlar tek bir merkezden yönetilmektedir” diye konuştu.

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