Londra Gazete
Son haberler
30 Aralık 2016 - Norhamptonshire’da birlik ve dayanışma gecesi düzenlendi
30 Aralık 2016 - “2017 barış için direniş yılı olsun”
30 Aralık 2016 - Halep için battaniye seferberliği
30 Aralık 2016 - UETD UK Rus elçiliğine taziye çiçeği bıraktı
30 Aralık 2016 - “Maraş’ı Unutmadık, Unutturmayacağız”
Home / Toplum haberleri / Norhamptonshire’da birlik ve dayanışma gecesi düzenlendi

Norhamptonshire’da birlik ve dayanışma gecesi düzenlendi

— 30 Aralık 2016

NORHAMPTONSHIRE AKM ve Cemevinin 25 Aralık Pazar günü yapılan birlik ve dayanışma gecesine katılım yoğundu. Gecede sahne alan sanatçılar Baran Deniz ve Metin Öztem’i dinleyen tüm katılımcı canlar coşku ile eşlik ettiler.

Gecede birer konuşma yapan NAKM ve Cemevi başkanı Maksut Demir ve Britanya Alevi Federasyon başkanı İsrafil Erbil birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Konuşmacılar ayrıca Türkiye’nin Aleviler ve muhalifler açısından önemli bir süreçten geçtiğine de dikkat çektiler.

Gece daha sonra NAKM ve Cemevi yetkililerinin tüm sponsor ve katkı sunan canlara teşekkür etmesinin ardında son buldu.

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

29 Aralık 2016 Perşembe
Sayı 826

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close