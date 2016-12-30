Norhamptonshire’da birlik ve dayanışma gecesi düzenlendi

NORHAMPTONSHIRE AKM ve Cemevinin 25 Aralık Pazar günü yapılan birlik ve dayanışma gecesine katılım yoğundu. Gecede sahne alan sanatçılar Baran Deniz ve Metin Öztem’i dinleyen tüm katılımcı canlar coşku ile eşlik ettiler.

Gecede birer konuşma yapan NAKM ve Cemevi başkanı Maksut Demir ve Britanya Alevi Federasyon başkanı İsrafil Erbil birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Konuşmacılar ayrıca Türkiye’nin Aleviler ve muhalifler açısından önemli bir süreçten geçtiğine de dikkat çektiler.

Gece daha sonra NAKM ve Cemevi yetkililerinin tüm sponsor ve katkı sunan canlara teşekkür etmesinin ardında son buldu.