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Prens Anne, bir yılda 640 etkinliğe katılmış

— 30 Aralık 2016

En çalışkan Kraliyet üyesi Prenses Anne.

İngiltere Kraliyet bülteninde (Court Circular) yer alan bilgilere göre bu yıl İngiliz Kraliyet ailesinin en çalışkan üyesi, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ikinci çocuğu olan Prenses Anne.

Arkasından, “Genç üyeleri utandırdı” diye konuşulan 66 yaşındaki Prenses Anne, bir yılda toplam 640 etkinliğe katıldı. Prens Anne, annesi II. Elizabeth gibi ne kadar çalışkan olduğunu kanıtlarken, ağabeyi Prens Charles, 469 etkinlikle kardeşleri Prens Edward (429) ve Prens Andrew’i (348) gerisinde bıraktı.

Bu yıl 90’ıncı yaş gününü kutlayan İkinci Elizabeth ise yaşına meydan okudu. Geçen yıl 337 etkinlik gerçekleştiren Kraliçe Elizabeth, bu yıl 385 etkinliğe katıldı. Şu aralar hasta olduğu için Noel tatilini erteleyen Kraliçe’nin eşi Prens Philip ise 217 etkinlikliğe katılarak torunlarını utandırdı.

Çalışmalarını geçen yıla nazaran artıran iki çocuk babası Prens William ise 204 etkinlik gerçekleştirse de ebeveyinlerinin gerisinde kaldı. Ağabeyinden daha az etkinliğe katılan Prens Harry ise 166 etkinliğe katıldı. Geçen yıl 106 etkinliğe katılan Prens Harry, HIV’e dikkat çekmek için Güney Afrika’yı ziyaret etti. Prenses Charlotte’un doğum izninden dönen Cambridge Düşesi Kate ise 115 etkinlikle büyük bir gayret göstermiş. (Hürriyet)

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