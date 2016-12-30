Rusya ve Türkiye Suriye’de ateşkesi sağladı, ABD dışlandı

İngiliz gazeteleri bugünkü sayılarında, Suriye’de gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes ile ilgili haber ve yorumlara sayfalarında geniş yer verdi.

Guardian gazetesinin manşeti, “Rusya Suriye’de ateşkesi sağlarken, ABD dışlandı”.

Gazetenin Moskova muhabiri Shaun Walker ile İstanbul muhabiri Kareem Shaheen imzalı haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, muhalifler ile rejimin çatışmaları durdurmasını sağladığı belirtiliyor.

Guardian’a göre Türkiye ve Rusya’nın sayesinde varılan anlaşma, Suriye’de yaklaşık 6 yıldır süren iç savaşın son bulması açısından bir dönüm noktası olabilir.

Haberden bazı satırlar şöyle:

“Anlaşmaya varılmasını sağlayanlara bakıldığında, ABD’nin eksikliği net şekilde görülüyor. Zaten geçtiğimiz aylarda Moskova Suriye’deki askeri ve diplomatik girişimlerini artırırken, ABD süreçten dışlanmıştı…

“ABD’nin müzakerelerde olmaması, bir anlamda Rusya ve Türkiye’nin Washington’un Suriye’ye yönelik olarak izlediği politikalardan duydukları hayalkırıklığının bir sonucu.”

Guardian’a göre, ateşkesin korunması ve müzakerelerde ciddi bir ilerleme sağlanması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için çok önemli bir başarı olacak. “Zira Putin, (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad’ı desteklemek için Moskova’nın, Afganistan’ın işgalinden bu yana eski Sovyetler Birliği sınırları dışındaki ilk müdahalesini gerçekleştirmişti” demiş Guardian.

SURİYE’DE İPLER PUTİN’İN ELİNDE

Gazetenin diplomasi editörü Patrick Wintour’a göre de, Suriye’de ipleri elinde tutan kişi Putin. Wintour, “Süreçte en önemli ülke Türkiye olacak gibi görünüyor” dedikten sonra, Putin’le ilgili görüşünün nedenini şöyle açıklamış:

“Aslında Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı’na bir teklifte bulundu. Suriye ordusunun Halep’i ele geçirmesi karşılığında, Recep Tayyip Erdoğan’a Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt federasyonunu önleme fırsatı verilmiş gibi görünüyor. ABD destekli Suriye Kürtleri Rakka’da IŞİD’e karşı mücadelede ön safta olsalar da, böylesi bir federasyon oluşumu Erdoğan’ın en büyük kaygısıydı.

“Kürtler, BM’nin yürüttüğü Cenevre’deki siyasi süreçten dışlanmışlardı. Putin’in, Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak barıl görüşmelerinde de, Kürtlere müzakere masasında yer olmayabilir.

“Bu durumda ABD’nin bir diğer müttefiki Kürtler, Obama’nın dünyanın gidişatı hakkında ders vermekte, bu gidişatı şekillendirmekten çok daha iyi olduğunu kanıtladığını görecekler. İşte Putin de bu boşluğu başarıyla dolduruyor.” (bbctürkçe)