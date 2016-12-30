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Trafalgar Square cinayetiyle ilgili iki tutuklama

— 30 Aralık 2016

Londra’nın dünyaca ünlü merkezlerinden Trafalgar Square’da geçtiğimiz Salı sabahı 7.00-7.15 arasında meydana gelen olayda bıçaklanarak öldürülen 30 yaşındaki erkekle ilgili polis dün 19 yaşlarında iki genci gözaltına aldı.

Dedektifler, bir polis merkezinde cinayet şüphesiyle gençlerin sorgusunu sürdürüyor. St Martin-in-the-Field Kilisesi’nin yakınındaki Adelaide Street’teki olay öncesi kavga yaşandığı duyumunu alan polis, şahitler arıyor. Bilgisi olanların 020 8358 0400, 101 ve 0800 555 111 numaralı telefonları atamaları istendi.

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