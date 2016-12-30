Trafalgar Square cinayetiyle ilgili iki tutuklama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Biz bütün kararlılığımızla bütün politik irademizle eşitlik özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak yeni bir federal Kıbrıs’ı iki kesimli iki toplumlu iki kurucu devletin siyasal eşitliğine dayalı yeni bir yapılanmayı kurmak azmi ve kararlılığıyla Cenevre’ye gidiyoruz” dedi.