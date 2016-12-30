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TTFF Başkanı Soyer’den yeni yıl mesajı

— 30 Aralık 2016

TTFF Başkanı Kemal Soyer.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Kemal Soyer, Londra Gazete’ye verdiği yeni yıl mesajında iki noktaya değindi.

Tamamlanmakta olan 2016’da futbol camiasının iki önemli olaya tanıklık ettiğini vurgulayan Kemal Soyer, “Birincisi Federasyonumuzun 40.yılını tamamlamasıdır. Bu gerçekten çok önemli bir olaydır. 40 yıldan beri hiç ara vermeden TTFF, gençlerimize, insanlarımıza futbol yoluyla hizmet vermiştir. Geçen dönem yaşadığımız bazı önemli sıkıntılar nedeniyle 40. yılımızı belki yeterince kutlayamadık ama geçen bu sürecin değeri, önemi hiç azalmamıştır” dedi.

2016 içinde yaşanan ikinci olayı ise Trabzonspor’un 1.Küme’deki şampiyonluğu olarak gören Kemal Soyer, bunun her açıdan önemli olduğunun altını çizdi. Kemal Soyer bu konuda da şöyle konuştu:

“Trabzonspor Federasyonumuzun 40. yılında şampiyon olarak bir ilke imza atmıştır. Türkiye kökenli takım olarak ilk şampiyon olmuştur. Yıllar boyunca zaman zaman yaşanan Kıbrıslı-Türkiyeli çekişmesine de bir bakıma son vermiştir. Bu başarılarında emeği olan herkesi bir kez daha kutlamak isterim” diye konuştu.

TTFF Başkanı Kemal Soyer, acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, yeni yıl mesajını “2017’nin tüm futbol camiamıza, toplumumuzun tüm bireylerine, sağlık ve başarılarla dolu olarak gelmesini dilerim. Yeni yılınız mutluluklarla dolu geçsin” temennisiyle noktaladı.

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