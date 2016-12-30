Londra Gazete
Son haberler
30 Aralık 2016 - UETD UK Rus elçiliğine taziye çiçeği bıraktı
30 Aralık 2016 - “Maraş’ı Unutmadık, Unutturmayacağız”
29 Aralık 2016 - Ihlara Derneği yeniden yapılanıyor
29 Aralık 2016 - Alevi gençler eğitim kampını tamamladı
29 Aralık 2016 - Sanal değil gerçek eğlence
Home / Toplum haberleri / UETD UK Rus elçiliğine taziye çiçeği bıraktı

UETD UK Rus elçiliğine taziye çiçeği bıraktı

— 30 Aralık 2016

AVRUPALI Türk Demokratlar Birliği Birleşik Krallık teşkilatı Ankara’da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Gennadiyeviç Karlov için taziye ziyaretinde bulundu.

UETD UK Başkan Yardımcısı Denis Ali Kaya ve teşkilattan yetkili birkaç kişiden oluşan heyet 24 Aralık Cumartesi sabahı Rusya’nın Londra Büyükelçiliği önüne merhum elçi Karlov anısına çiçek bıraktı. Londra Gazete’ye taziye ziyareti  hakkında açıklama yapan Başkan Yardımcısı Kaya, “Halep’teki, Suriye’deki kardeşlerimizin yanındayız ama Müslüman ahlakı elçiye dokunmaz. Atalarımızın da dediği gibi elçiye zeval olmaz, insanlar arkadan vurulmaz. Terör örgütleri büyük güçler için bir maşadır; kullanırlar sonra da atılılar. Terör örgütlerinin iddia ettikleri kimlik, attıkları slogan ile alakaları yoktur. Birer kiralık katil gibi düşünebilirsiniz. Türkiye bugün Ortadoğu’da etnik ve mezhep soykırımı yapılmasına engel olduğu için her türlü tehdidin hedefi yapılmaktadır. Berlin, Ankara, İstanbul, Kayseri’deki bütün terör olaylarını kınıyor hangi terör örgütü olursa olsun bütün terör örgütlerini lanetliyoruz.” dedi.

Denis Ali Kaya

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

29 Aralık 2016 Perşembe
Sayı 826

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close