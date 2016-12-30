UETD UK Rus elçiliğine taziye çiçeği bıraktı

AVRUPALI Türk Demokratlar Birliği Birleşik Krallık teşkilatı Ankara’da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Gennadiyeviç Karlov için taziye ziyaretinde bulundu.

UETD UK Başkan Yardımcısı Denis Ali Kaya ve teşkilattan yetkili birkaç kişiden oluşan heyet 24 Aralık Cumartesi sabahı Rusya’nın Londra Büyükelçiliği önüne merhum elçi Karlov anısına çiçek bıraktı. Londra Gazete’ye taziye ziyareti hakkında açıklama yapan Başkan Yardımcısı Kaya, “Halep’teki, Suriye’deki kardeşlerimizin yanındayız ama Müslüman ahlakı elçiye dokunmaz. Atalarımızın da dediği gibi elçiye zeval olmaz, insanlar arkadan vurulmaz. Terör örgütleri büyük güçler için bir maşadır; kullanırlar sonra da atılılar. Terör örgütlerinin iddia ettikleri kimlik, attıkları slogan ile alakaları yoktur. Birer kiralık katil gibi düşünebilirsiniz. Türkiye bugün Ortadoğu’da etnik ve mezhep soykırımı yapılmasına engel olduğu için her türlü tehdidin hedefi yapılmaktadır. Berlin, Ankara, İstanbul, Kayseri’deki bütün terör olaylarını kınıyor hangi terör örgütü olursa olsun bütün terör örgütlerini lanetliyoruz.” dedi.