Bu akşam metro trenlerinde polis var

Londra’da yeni yıl kutlamalarının yapılacağı bu akşam ilk kez olarak silahlı polisler, ana hat metro trenlerinde devriye görevi yapacak.

Herhangi bir olası terör girişimine karşı caydırıcı ve önleyici olarak görev yapacak silahlı polislerin, kutlamalar için yollara dökülecek Londralı’ları da rahatlatmak ve güven vermek için çaba harcayacağı belirtildi.

Scotland Yard tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada havai fişek gösterilerini izlemek için Londra’nın merkezinde toplanacak binlerce kişiyi teröre karşı korumak için caddelerde 3,000 polisin görev yapacağı açıklandı. İngiliz Ulaştırma Polisi tarafından yapılan başka bir duyuruda da, “”Yılbaşı gecesi, acil servisler için yılın en yoğun gecelerinden biridir ve seyahat eden ve çalışan herkes için güvenli bir ortam sağlamak için memurlarımızı ülke çapında tren ve metro istasyonlarında görevlendireceğiz. Artık düzenli olarak silahlı polisleri London Underground’da görebilirsiniz, ancak düzenli devriyeler trenleri kullanacak. Yılbaşı gecesinden itibaren, Londra’nın merkezindeki metro ağında günlük olarak silahlı görevliler görülecektir” denildi.

İKİ TARAFLI VE GİZLİ ÖNLEMLER

Metropolitan Police Teşkilatından Müfettiş Phil Langworthy, koruma için “iki taraflı ve gizli” önlemler bulunduğunu söyleyerek halkı rahatlatmaya çalıştı.

Müfettiş Langworthy “Açıkçası biz Berlin, Nice, vb. gibi dünyada daha önce yaşananlara bakıp, planlarımızı düzelttik ve planlarımızı düzeltmeye devam ediyoruz. Yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere her yıl yaklaşık 3,500 büyük olayla ilgili titizlikle planlama yapıyoruz. Yılbaşı gecesini de titizlikle planladık – ve taktiklerimize bakıyoruz ve gerekirse dünyaya bakıp taktiklerimizi ayarlıyoruz.

Çok kapsamlı bir planlama dönemimiz var, aylarca planlıyoruz, son olaydan bu yana planlamaya başlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yıl sonu için yönelik bir saldırı için “belirli bir istihbarat bulunmadığını” belirten Müfettiş Phil Langworthy, şunları söyledi: “İnsanlar şüpheli bir şey gördüklerinde endişeli bir durum hissederlerse görevli polis ve yetkililere hemen bildirmelerini istiyoruz.”

TRAFALGAR’DA SEL TEHLİKESİ

Öte yandan bugün ve akşam yağması beklenen aşırı yağış nedeniyle Trafalgar Square da dahil olmak üzere Thames Nehri boyunca sel tehlikesinin olmasının muhtemel olduğu vurgulanırken, yetkililer havai fişek gösterilerinin yapılacağı Trafalgar Square’a giriş bileti olmayanların, evlerinde bu gösterileri televizyon başında izlemelerini tavsiye etti.

Öte yandan bugün saat 14.00’den itibaren Lambeth, Westminster, Waterloo ve Blackfriars köprülerinin kapatılacağı uyarısında da bulunuldu.