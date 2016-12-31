Brixton’daki yangın can kayıpsız atlatıldı

Güney Londra’nın Brixton bölgesinde bir blok apartmanın altıncı katındaki dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Öğleden hemen önce Effra Road ile Crowstone Road’un kesiştiği noktadaki çok katlı binada başlayan yangına beş itfaiye aracı ve 35 itfaiye memuru yoğun şekilde müdahale etti. Yaralanan kimsenin olmadığı açıklanan yangın 13.45 sularında kontrol altına alındı.

Bütün binayı boşalttıktan sonra oksijen maskeleri takarak yangına müdahale eden itfaiyeciler, yangını kısa zamanda etkisiz hale getirdi. Londra İtfaiyesi sözcüsü , beş odaya yayılan yangında yüzde ellilik oranda hasar meydana geldiğini söyledi. İtfaiye İstasyon Müdürü Sparks, olay yerine vardıklarında her yerden alevler çıktığını gördüklerini söyledi. Sparks, oksijen maskelerini takarak yangına müdahalede bulunan itfaiye erlerinin, alevleri çabuk kontrol altıma almak için büyük çaba harcadıklarını kaydetti. Yangına Brixton, Clapham, West Norwood, Peckham ve Lambeth İtfaiyelerinden ekipler katıldı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.