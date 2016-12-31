Çınar Ergin, TC yeni Londra Başkonsolosu

Enfield’de bir yayaya çarparak öldüren şürücü tutuklandı— 31 Aralık 2016
Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde bir yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan aracın şoförü polis tarafından tutuklandı.
Bir süreden beri Fatih Topçu’nun vekaleten yürüttüğü Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğuna Çınar Ergin atandı.
Başkonsolosluktan yazılı olarak yapılan açıklamada Çınar Ergin’in, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren görevine başlayacağı belirtildi.
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