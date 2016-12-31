Elektra sahnede, misafirler masalarında coştu

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Londra’nın en ünlü rock gruplarından Elektra, 2016 yılının son günlerinde sevenleriyle, Londra’nın bir numaralı eğlence mekanı Cyprus Garden’da bir araya geldi.

Pop, rock ve özgün müziğin sevilen şarkılarını seslendiren Elektra, kendilerini dinlemeye gelen 100’den fazla sevenine unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere gelenler arasında tanınmış iş adamları ile toplumun önde gelen isimleri de vardı.

23 Aralık Cuma akşamı saat 19.00’da Cyprus Garden’da Elektra’yı dinlemek için toplanan kalabalık muhteşem bir gece yaşadı. Pop müziğin güçlü seslerinden Bingül, Devrim Baca ve ünlü şovmen Kerem Ergen’in performans sergilediği gecede birbirinden güzel şarkılar hep birlikte söylendi. Konuklar, Elektra’nın muhteşem şarkılarıyla gece boyunca yerlerinde duramadı.

Cyprus Garden’da düzenlenen etkinliklerde yerinizi ayırtmak için Ediz Hastunç’a 07741 341 031, Engin Yorgancı’ya ise 07738 410 870 numaralı telefonlardan ulaşabilir veya 020 3478 7382 numaralı sabit hattı arayabilirsiniz.