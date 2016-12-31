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Enfield’de bir yayaya çarparak öldüren şürücü tutuklandı

— 31 Aralık 2016

IT danışmanı Andrew Lindup

Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde bir yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan aracın şoförü polis tarafından tutuklandı.

Aralık ayının 15’inde Holtwhites Hill’de sabah 7.20 sularında yürürken bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden 36 yaşındaki IT danışmanı Andrew Lindup için polis soruşturma başlatmıştı. Kaçan aracın sürücüsü Perşembe günü polis merkezine giderek teslim oldu. Hakim karşısına çıkartılan 24 yaşındaki sürücü kefaletle serbest bırakıldı. Yargılamanın Nisan ayında başlayacağı açıklandı.

Aslen Soluhiil’den alan IT danışmanı Andrew Lindup’un bu ölümü onu tanıyanlar arasında büyük üzüntü yarattı. Islington Belediyesi’nin eski çalışanı olan, Islington Life internet sitesini kuran Lindup için Dijital müşteri hizmetleri ve geliştirme departmanı Başkanı Paul Savage, “Sanırım Andy, herkesin sevdiği bir kişiydi. Dost, yaratıcı, eğlenceli bir kişiydi. Onu hepimiz özleyeceğiz. Üzücü olay nedeniyle ailesine ve arkadaşlarına samimi sempatilerimizi gönderiyoruz” dedi.

Polis kaza hakkında bilgisi olanların 020 8597 4874 ve Crimestoppers’ın 0800 555 111 numaralı telefonlarını aramaları istendi.

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