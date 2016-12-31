Halep’e bir destek de ICMG İngiltere’den

31

İSLAM Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (ICMG) İngiltere Bölge Koordinatörlüğü, rejim güçlerinin saldırılarına maruz kalan Suriye-Halep’teki sivillere yardım amaçlı bir kermes düzenledi.

‘Gönüllerin Fethi’ ve ‘Diyeti Bırakalım Halep İçin Yiyelim’ sloganlı yardım kermesi etkinliğine, Milli Görüş destekçileri katıldı. Program Hafız Murat Küçük’ün Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlik kapsamında düzenlenen kermes ve açık artırmadan elde edilen tüm gelirin Halep’e gönderileceği açıklandı.

‘ICMG İNGİLTERE’YE YENİ BAŞKAN

Öte yandan; İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Merkezi’nin aldığı karara göre; ICMG İngiltere Bölge Başkanlığına Übeydullah İmamoğlu atanırken, Erol Öztürk, ICMG İngiltere Bölge Koordinatörü olarak çalışmalarına devam edecek.

“Bize destek veren herkese ve beni bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum” diyen Übeydullah İmamoğlu, İslam toplumunun tek bir vücut olduğunu ifade etti. İmamoğlu, “Şu ana kadar bu vücudun eli, ayağı ve bazen de tırnağı olarak farklı milletlere hizmet etmeye çalıştık. Gelecekten çok umutluyum. ‘İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı-İngiltere’ olarak hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.