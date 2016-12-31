Harikalar diyarı Winter Wonderland— 31 Aralık 2016
Londra merkezde bulunan Hyde Park’ta 2007’den beri kurulan Winter Wonderland, ziyaretçilerini bu yıl da eğlencenin doruğuna çıkarıyor.
Londra’nın merkezinde bulunan Hyde Park’ta 2007’den beri kurulan Winter Wonderland, ziyaretçilerini bu yıl da eğlencenin doruğuna çıkarıyor.
18 Kasım’da açılışı yapılan ve sabah saat 10.00’dan akşam saat 22.00’ye kadar her gün on binlerce insanın doyasıya eğlendiği bir festival alanına dönüşen Winter Wonderland, 2 Ocak 2017’ye kadar açık kalacak.
Akşamları dondurucu soğuğa rağmen Londra’da yaşayanlar ile turistlerin uğrak mekanı olan Winter Wonderland’da bu yıl da hem çocuklar hem de büyükler için A’dan Z’ye eğlencenin tüm çeşitleri yer alıyor.
Çok sayıda yiyecek-içecek standının da bulunduğu Winter Wonderland’da başta korku tünelinden dönme dolaba, buz pateninden Ice Bar ve Ice Mountain’a, Atlı Karınca’dan çarpışan otomobillere kadar ilgi çekici pek çok oyun parkı yer alıyor.
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