İngiliz hakem de, Çin’e transfer olmak istiyor

Harikalar diyarı Winter Wonderland— 31 Aralık 2016
Londra merkezde bulunan Hyde Park’ta 2007’den beri kurulan Winter Wonderland, ziyaretçilerini bu yıl da eğlencenin doruğuna çıkarıyor.
İngiliz hakem Mark Clattenburg, yüksek bonservis bedelleri ve maaşlar karşılığında birçok ünlü futbolcuyu transfer eden Çin Süper Ligi’nden teklif gelirse bunu değerlendireceğini söyledi.
Bu yıl Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Federasyon Kupası finalini yöneten Clattenburg, son olarak Arjantinli forvet oyuncusu Carlos Tevez‘in transfer olduğu Çin liginden gelebilecek olası bir teklif için açık kapı bıraktı. 41 yaşındaki hakem, “Böyle bir teklif yok ancak gelirse değerlendiririm. Şimdilik İngiltere Premier Lig ve UEFA için çalışmaktan keyif alıyorum.” ifadelerini kullandı.
Clattenburg, 12 yıldır görev yaptığı İngiltere Premier Lig’den ayrılırsa futbolun gelişmekte olduğu bir ülkede hakemlik yapabileceğini dile getirerek, “Para, bir hakem için asla teşvik unsuru olamaz. Benim için değişik bir şey denemek her zaman daha cezbedici oldu. Mesela bir ülkede futbolun ilerlemesine katkıda bulunmak. Şu ana kadar fırsatım olmadı ama belki gelecekte yapabilirim.” yorumunu yaptı. (sondakika.com)
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